Gigi D’Alessio, la verità finora nascosta: "Hanno buttato i miei dischi nella monnezza"

Cosa ne pensa l’autore

Gloria La Barbera - Gigi D'Alessio, affermato e popolare artista partenopeo, ha deciso di raccontare la propria tortuosa carriera musicale al magazine "Il Fatto Quotidiano". Personalmente ritengo che il cantautore abbia rivelato alcuni dettagli umilianti, con la speranza che le sue parole arrivassero a coloro che non hanno creduto in lui. Non tanto per rivalsa, quanto per far loro comprendere che i sacrifici altrui non possono esser demoliti impietosamente e con preconcetti immotivati.