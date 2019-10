Gigi D’Alessio, la figlia difende il padre dalle accuse del web: "A tuo padre piacciono le ragazzine"

Numerosi utenti del social network Instagram hanno espresso il loro raccapriccio di fronte alle preferenze sentimentali di Gigi D’Alessio, celebre cantautore partenopeo. Le loro reazioni hanno messo a nudo il comportamento dell’artista: “A tuo padre piacciono le ragazzine“. Con queste parole il caustico popolo del web ha punzecchiato Ilaria D’alessio, figlia del celebre cantante.

Gigi D’Alessio è finito nuovamente al centro di un’imbarazzante polemica del web, in quanto colpevole di frequentare donne decisamente più giovani di lui. Ilaria D’Alessio ha scatenato, involontariamente e inconsapevolmente, un vero e proprio terremoto sul social network Instagram. Sul proprio account ufficiale, la ragazza ha recentemente postato uno scatto fotografico che la ritrae insieme a suo padre.

L’immagine è stata commentata con vena sarcastica e un pizzico di polemica da un seccante internauta: “Ma è la figlia o la compagna?”. Con estrema rapidità e self control, Ilaria D’alessio ha replicato all’instagramer, assecondandolo e reggendo il suo gioco: “Sono sua nonna”. La risposta della ragazza ha dato origine ad un vero e proprio botta e risposta, che ha appassionato i numerosi haters del cantante. “Beh tanto a tuo padre piacciono le ragazzine, quindi non c’è da meravigliarsi se eri la sua compagna”.

La flemmatica secondogenita di D’Alessio, con educazione e diplomazia, ha preso le distanze dalle accuse dell’utente e ha difeso la reputazione di suo padre: “Guardi, io sono super serena. E sono convinta che lo sia anche lei. Sono cose che si dicono, alle quali non do peso. Se ascoltassi le stron**te della gente a quest’ora mi sarei ammazzata. Ho le spalle larghe. Mi faccio una risata e auguro una buona vita a tutti. Anche a lei”.

Come Ilaria, anche gli affezionati fan di Gigi D’Alessio hanno supportato il cantautore, intervenendo tra i commenti. Il 52enne campano, fortemente criticato per le preferenze d’età delle partner, in quanto legato da tempo ad una donna molto più giovane di lui, sembra sia ignaro dei recenti pettegolezzi che lo vedono protagonista. I suoi haters più incalliti, che sperano in una possibile replica dell’artista, rimarranno delusi e con l’amaro in bocca, poiché il cantante non è avvezzo all’uso dei social e non è solito dare adito ai frivoli quanto irrilevanti vaniloqui della rete.