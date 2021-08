Gigi D’Alessio in concerto, disabile paga biglietto: caos e polemiche

Estate 2021 all’insegna del lavoro per Gigi D’Alessio. Il cantante partenopeo continua a girare l’Italia in lungo e in largo con le tappe del suo Mani e Voce Tour. In più occasioni ha svelato che il ritorno sul palcoscenico, dopo rinvii ed eventi annullati a causa dalla pandemia da Covid-19, l’ha sentito come un nuovo inizio, con l’emozione e l’entusiasmo di tutte le prime volte.

Tuttavia è successo un evento spiacevole durante la tappa a Campobello di Mazara, in provincia di Trapani. L’ingresso è stato vietato ad una fan diversamente abile che voleva essere presente al live del suo idolo. La sorella che l’accompagnava è stata costretta a pagare due biglietti da quasi 50 euro ciascuno.

Una volta arrivati davanti al botteghino hanno ricevuto l’amara sorpresa. Ai social la sorella della signora cieca dalla nascita ha affidato il suo sfogo, raccontando quanto accaduto la scorsa sera. Secondo la sua versione dei fatti, non era mai accaduto prima d’ora che in Italia una persona con handicap pagasse per partecipare a un evento o a uno spettacolo di qualsiasi genere e natura.

I promotor che hanno organizzato il concerto di Gigi D’Alessio hanno chiarito che la policy aziendale prevede l’acquisto del biglietto anche per le persone diversamente abili, mentre l’accompagnatore può ottenere un pass gratuito una volta presentata la documentazione per la legge 104. Le prossime date dei concerti di Gigi D’Alessio sono: 3 settembre Este presso l’Arena Castello Carrarese, il 10 settembre a Trani in Piazza Cattedrale. Doppia data a Caserta precisamente l’11 e il 18 settembre prossimo presso Belvedere di San Leucio.

In realtà proprio il 18 Gigi D’Alessio doveva fare tappa a Firenze all’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale, ma l’evento è stato annullato. Una volta terminate le date, Gigi si preparerà per accogliere tra le sue braccia il quinto figlio. Come è noto la sua giovanissima compagna Denise Esposito è incinta di circa sette – otto mesi.