Gigi D’Alessio furioso sui social: il complimento ad Anna Tatangelo che non gli va giù

Il celebre cantante partenopeo Gigi D’Alessio è tornato a far parlare di sé dopo i festeggiamenti per il suo compleanno – per l’occasione la sua compagna Anna Tatangelo ha organizzato una festa a sorpresa con amici e parenti -, momenti di gioia condivisi anche con i tanti fans che lo seguono sui social, dove però ha trovato anche chi lo ha pesantemente offeso.

Sembrano ormai lontani i tempi in cui Gigi e Anna annunciavano con un comunicato stampa comune il loro periodo di pausa, che dopo mesi si è tramutato invece in un riavvicinamento della coppia, che oggi appare più in sintonia, felice e serena che mai e a dispetto delle malelingue del gossip che davano ormai per spacciata la coppia.

Il commento sui social che ha fatto infuriare Gigi D’Alessio

Ed è sempre di amore che parla l’ultima canzone che Anna Tatangelo ha cantanto alla kermesse musicale del Festival di Sanremo, dove non sono mancate le critiche dei giornalisti alla cantante, che ha zittito tutti ricordando che la musica deve unire e non dividere. Negli ultimi giorni Anna ha anche pubblicato una bellissima dedica d’amore per il suo compagno, dal quale ha avuto un figlio, Andrea.

Il party a sorpresa organizzato dalla cantante per festeggiare i 52 anni di Gigi D’Alessio è andato alle perfezione. Alcuni degli scatti della festa sono finiti anche sui social, dove non sono mancati i commenti negativi ed offensivi. In particolar modo ce ne è stato uno che ha mandato su tutte le furie Gigi D’Alessio, cioè quello che voleva essere un complimento per Anna Tatangelo.

Nel maldestro intento, forse, di scrivere delle parole gentili nei confronti della cantante, l’utente in questione ha scritto: “Anna ma come ca… fai a stare con quel ca… di essere“, per poi proseguire – “Tu sei bellissima, potresti avere il mondo“. Parole che hanno suscitato indignazione e sdegno da parte del cantante partenopeo che lasciandosi andare allo sfogo e alla rabbia ha replicato con un sonoro: “Str….! Il mondo l’ha già trovato con me“.