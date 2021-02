Gigi D’Alessio fidanzato con una fan più giovane di lui: l’indiscrezione

Nuovo amore per il cantante Gigi D’Alessio. Archiviata la storia d’amore con la collega Anna Tatangelo, storia importante durata più di 10 anni e dalla quale è nato un figlio, Andrea, D’Alessio sembra essere di nuovo innamorato. Già all’epoca, la storia d’amore con la Tatangelo fece scalpore e anche adesso, sembra essere sulla falsa riga.

Tra i due cantanti vi erano ben 20 anni di differenza, lui era sposato con Carmela Barbato, dalle quale ha avuto i suoi primi 3 figli: Claudio, Ilaria e Luca. Piogge e piogge di critiche si abbatterono sulla coppia, ma loro andarono avanti per la propria strada. Lo scorso anno comunicarono la rottura dopo più di 10 anni insieme, salvo poi fare dietro front e riprovarci, ma le cose non sono comunque andate per il verso giusto.

Oggi Gigi sembra non essere più single e la sua nuova fiamma sarebbe una fan, anch’essa più giovane di lui. A lanciare la bomba di gossip è stato “Il Mattino“. Stando a quanto riporta la testata giornalistica, D’Alessio starebbe insieme ad una sua fan di nome Denise e di 26 anni più piccola. Ulteriori informazioni inoltre, sono state rese note dal giornale.

Lei avrebbe 28 anni e sarebbe una sua fan accanita. Galeotta è stata l’isola di Capri, dove i due si sarebbero conosciuti questa estate, durante uno spettacolo del cantante. Ma non è finita qui. Sempre secondo indiscrezioni, Gigi avrebbe già presentato la ragazza a Claudio, Ilaria e Luca, i suoi figli più grandi, mentre per Andrea, il più piccolo, non sarebbe ancora arrivato il momento.

Per adesso si tratta solo di indiscrezioni, difatti il diretto interessato tace sulla vicenda. Gigi D’Alessio non ha ufficializzato la storia con Denise, né smentito quanto riportato da “Il Mattino”. Non resta dunque che attendere eventuali nuovi sviluppi e che D’Alessio dica come stanno realmente le cose.