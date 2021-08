Gigi D’Alessio e Denise: sullo yacht in costiera, lei sfoggia il pancione e il pensiero della Tatangelo

Giunta al settimo mese di gravidanza, il pancione si vede ormai davvero bene. Quelle rotondità che contraddistinguono una donna incinta sono infatti inconfondibili sul fisico da modella della nuova fiamma di Gigi D’Alessio, Denise Esposito. La ragazza, nonostante i 26 anni di differenza con il cantante, si dichiara perdutamente innamorata del suo idolo e pare che il sentimento sia ampiamente ricambiato.

I due si sono conosciuti durante l’estate del 2020, tramite un’amica in comune dei due; da quel giorno è stato tutto un susseguirsi di eventi che in ha portato i due a bruciare letteralmente le tappe, arrivando ad oggi che la ragazza si ritrova ad aspettare il suo primo figlio.

Il giro sullo yacht e il pensiero di Anna Tatangelo

Di recente la coppia ha deciso di fare un bellissimo giro in yacht, al largo della costiera Amalfitana, trascorrendo delle ore in totale solitudine e relax. Ovviamente solitudine si ma non troppo visto che i paparazzi del noto magazine “Gente” non hanno perso tempo ad immortalare ogni fotogramma della coppia del momento.

Intanto che Gigi e Denise si godono questi giorni di relax e vacanza a bordo del loro yacht, cosa ne pensa in tutto questo l’ex moglie del cantante, la sua collega Anna Tatangelo. La madre di suo figlio Andrea infatti si dichiara infatti preoccupata per l’impatto psicologico che questo nuovo amore del padre possa avere sul giovane ragazzo che, ad oggi, ha solo 11 anni.

Di contro Gigi non appare per nulla preoccupato della cosa, tanto che in una recente intervista concessa a “Gente” ha dichiarato: “E’ finalmente sereno accanto a Denise, tra loro è amore vero“. A dare la propria benedizione ci ha pensato invece il primo genito di Gigi, Claudio, che ha infatti affermato: “Quando arriva un bambino in una famiglia è sempre una grandissima gioia, una profonda emozione. Come quella che sta vivendo mio padre. Non so molto, ma una cosa è certa: di fronte a un evento del genere si può dire solo: tanti auguri“.