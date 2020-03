Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo si sono detti addio: l’annuncio ufficiale via social

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo hanno deciso di separarsi. Loro stessi lo annunciano ai loro followers sui rispettivi profili Instagram, rendendo ufficiali quelle che fino a questo momento erano voci non confermate. Insieme dal 2006, attraversando qualche crisi e momento difficile, avevano già vissuto una separazione nel 2017, ma sembrava che tutto ora stesse filando per il meglio.

Invece così non è stato e questa volta le cose sembrano essere davvero precipitate. Sia D’Alessio che la Tatangelo hanno postato il medesimo messaggio nelle Instagram Stories nei loro profili e le parole pubblicate rendono l’idea di quanto possa essere stato difficile scegliere di dirsi addio, anche se la Tatangelo ha ammesso che le cose tra loro non andavano bene ormai da tempo.

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, l’annuncio su Instagram della loro separazione

“Gigi ed io non stiamo più insieme da un po’. Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi. Le nostre strade si dividono ma sono sicura che cammineremo sempre l’uno accanto all’altra per nostro figlio Andrea. È per lui che spero che la nostra privacy, in questo momento difficile e delicato, venga rispettata“, questo il messaggio della coppia che al momento non ha rilasciato altre dichiarazioni.

La loro unione aveva creato molto scalpore, all’epoca dei fatti lui era un uomo di 39 anni, sposato con Carmela Barbato – conosciuta all’età di 16 anni – con la quale aveva avuto 3 figli: Claudio nel ’86, Ilaria nel ’92 e Luca nel 2003. La Tatangelo, invece, era una giovane ragazza di 19 anni che muoveva i primi passi nel mondo della musica.

Ma il loro amore fu più forte di tutto e di tutti e così D’Alessio decise di lasciare la moglie e iniziarono la loro vita insieme. Dal loro matrimonio è nato Andrea, ma già nel 2017 la coppia cominciò a traballare. Ci fu un allontanamento che riuscirono a superare, fino ad arrivare a questi giorni quando la crisi è tornata prepotente.