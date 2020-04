Gigi D’alessio e Anna Tatangelo: rivelato il motivo dell’addio

I cantanti Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, si sono detti addio da pochi mesi, dopo una relazione durata più di 10 anni e la nascita di un figlio, Andrea. Già in passato Anna e Gigi avevano vissuto una crisi che li portò alla separazione, ma dopo un po’ la coppia ritornò sui propri passi. Questa volta invece, la rottura sembra essere definitiva.

Anna ha lasciato “Amorilandia“, la villa romana che condivideva con D’Alessio e si è trasferita altrove con il figlio Andrea. Oggi la cantante appare sempre più serena e non perde occasione per postare video sexy su Instagram, anche se non ha mai parlato della separazione da D’Alessio, se non per comunicarlo a tutti, esattamente come Gigi, che dopo l’annuncio ufficiale sui social della rottura, non è più tornato sull’argomento.

Nonostante la coppia abbia personalmente ufficializzato l’addio, non ha mai rivelato i motivi che li hanno spinti fino a questo punto. A fornire finalmente una spiegazione è stato il settimanale “Nuovo“, diretto da Riccardo Signoretti, dalle cui pagine si legge: “Il cantante non la voleva sposare in Chiesa“. Insomma il motivo alla base della fine della relazione tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio è perché lui non voleva il matrimonio in chiesa.

D’Alessio, lo ricordiamo, in chiesa si è già sposato, difatti il cantante prima di Anna ha vissuto un matrimonio durato più di 20 anni con Carmela Barbato, dalla quale ha avuto tre figli: Claudio, Ilaria e Luca. La Tatangelo essendo molto cattolica, desiderava con tutta se stessa sposarsi d’avanti al signore e percorrere magari la navata di una cattedrale, sotto braccio al suo papà. con indosso l’abito bianco.

D’Alessio però non è stato dello stesso avviso, anche perché non ha ancora annullato legalmente il matrimonio con la Barbato e ciò ha portato Anna a prendere una drastica decisione, sacrificando la sua storia d’amore per il desiderio di poter dire si d’avanti a Dio. D’altronde la cantante non ha mai nascosto di essere molto credente e la possibilità di potersi sposare in chiesa è fondamentale per lei.