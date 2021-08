Gigi D’Alessio dona un prezioso gioiello a Denise per il suo quinto figlio

Dopo quattro figli, 2 matrimoni alle spalle, 54 anni e 2 nipoti, di certo non si pensa più all’idea che una persona possa, ancora una volta, desiderare di avere un figlio; ma sembra che questa teoria non sia valida per il noto cantante partenopeo Gigi D’Alessio. Seppur per adesso il diretto interessato, insieme alla sua nuova fiamma Denise (e a quanto pare madre di suo figlio), non abbia ancora fatto trapelare nulla, il web è letteralmente impazzito una volta che la notizia di un quinto figlio è in arrivo per il cantante si è diffusa.

Sono cinque dunque per Gigi; molto probabilmente il futuro nascituro si chiamerà Francesco. Molti di coloro che conoscono bene il cantante, affermano che D’Alessio è letteralmente al settimo cielo: “Gigi è felice come un ragazzino al primo amore”, tanto che da poco ha deciso di fare un bellissimo regalo a Denise, come abbiamo prima affermato, la bellissima ragazza 28enne, nuova fiamma del cantante.

Il prezioso regalo di Gigi a Denise

Sembra infatti che poco fa il cantante si sia diretto in gioielleria, intento a comprare un bellissimo anello di brillanti alla madre di suo figlio, un vero e proprio pegno d’amore. Di recente anche il suo primo figlio, Claudio, di anni 32, ha commentato la notizia riguardante suo padre: “Quando arriva un bambino in una famiglia è sempre una grandissima gioia, una profonda emozione. Come quella che sta vivendo mio padre. Non so molto, ma una cosa è certa: di fronte a un evento del genere si può dire solo: tanti auguri“.

Ricordiamo che D’Alessio, oltre Claudio ha anche Ilaria, di 29 anni, Luca di 17 e Andrea di 11; i primi tre avuti con il matrimonio con Carmela Barbato, mentre la madre di Andrea è Anna Tatangelo. Inoltre D’Alessio è anche nonno, grazie a suo figlio Claudio.

Ma scopriamo qualcosa in più di Denise: di certo la ragazza 28enne non appartiene al mondo dello spettacolo, ma è una ragazza che studia Giurisprudenza con il sogno di diventare un avvocato. Bionda, occhi azzurri, fisico da modella ed è la figlia di un generale di Brigata con importanti incarichi. I due si sono conosciuti nell’estate del 2020, un vero colpo di fulmine che ha persino portato D’Alessio a ritornare nella sua patria, a Napoli, dopo la sua decennale permanenza a Roma.