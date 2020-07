Gigi D’Alessio di nuovo nonno, il figlio Claudio aspetta un bambino dalla compagna

Buone nuove in casa D’Alessio, dove pare che il cantante partenopeo Gigi D’Alessio stia per diventare ancora una volta nonno. Sembra infatti, secondo quanto riportato dal settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, il figlio del cantante, Claudio D’Alessio, stia per diventare padre, in quanto aspetta un bambino dalla sua compagna Giusy Lo Conte.

Una notizia che senza dubbio ha fatto la felicità del nonno, e tutti gli altri componenti della famiglia. C’è da dire che non è una novità, infatti Gigi ha già una bellissima nipote, sempre proveniente da Claudio, Noemi, che oggi ha 10 anni. Ben 10 anni fa infatti, il figlio di Gigi aveva una relazione con un’altra donna.

Claudio non ha seguito le orme musicali del padre, da sempre infatti il ragazzo si è cimentato su tutt’altro aspetto della società, quello degli investimenti, diventando un noto imprenditore, anche di successo. Poco dopo i 20 anni infatti Claudio creò un marchio, che poi in seguito rivendette.

Oggi il ragazzo è intento a investire il suo tempo ed il suo denaro nella cura e nel benesere fisico. Numerose sono stati i flirt che hanno attribuito a Claudio, come quello con Cristina Buccino, dove pare che sia finita per una questione di tradimenti, fino Nicole Minetti, ex consigliere del PDL, molto famosa per scandalo del Rubygate. Oggi Claudio appare felice insieme alla sua Giusy; la ragazza è stata vista in qualche spettacolo, come quello di Carlo Conti, I migliori anni e Tale e Quale Show, ma anche a Made in Sud.

Intanto sul fronte amoroso per Gigi, pare che non vi sia possibilità di un ritorno di fiamma con la sua storica compagna, Anna Tatangelo. Nonostante questo però, Anna ha di recente affermato in un’intervista, che Gigi sarà sempre un pilastro importante della sua vita, e di certo non dimenticherà i bei momenti passati insieme.