Gigi D’Alessio ancora papà, nasce il quinto figlio: l’annuncio del nome

Sono tantissimi i fan di Gigi D’Alessio e senza dubbio questa moltitudine di fan conosce bene non solo le canzoni del proprio beniamino ma anche la vita privata, i suoi trascorsi amorosi ed i figli. Si parte da lontano infatti, con il matrimonio con la sua prima moglie Carmela, con la quale Gigi ebbe tre figli, Claudio, Ilaria e Luca (quest’ultimo al momento è un partecipante di Amici 2021, con il nome d’arte di LDA).

In seguito Gigi ebbe Andrea, dato dal matrimonio con la sua fiamma storica, Anna Tatangelo. Di recente poi il cantante generò un nuovo scoop. Dopo la rottura definitiva con la Tatangelo, Gigi ha ritrovato l’amore con Denise, una sua giovane di fan di tanti anni più giovane di lui. La notizia della gravidanza di Denise generò un vero e proprio putiferio di commenti, tra chi espresse polemica e chi invece si congratulò con Gigi.

Nasce il quinto figlio di Gigi D’Alessio: rivelato il nome

Erano in tanti ad attendere la notizia della nascita del bambino; in linea generale i fan attendevano proprio la fine di gennaio, ed infatti la lieta novella non si è fatta attendere. Non appena il cantante ha saputo la nascita di suo figlio, ha subito pubblicato la foto del cartellino di nascita sui principali social, così da evitare anche la notizia venisse spifferata prima della sua pubblicazione.

Dal cartellino si evince dunque che il bambino è nato il 24 gennaio 2022 alle ore 15:14 . Inoltre la giovane mamma è stata sottoposta a parto cesareo, ed il peso del piccolo è di 3240 Kg con un’altezza di 49 cm e mezzo. Il nome bambino è molto semplice, infatti il piccolo si chiama Francesco.

Per fortuna tutto è andato per il meglio, visto che non ci sono stati complicazioni di sorta. Il cantante si è affrettato a pubblicare la foto sui social, con tanto di didascalia ed un cuore azzurro: “Francesco, benvenuto alla vita”. Non resta dunque che fare tanti auguri a Gigi.