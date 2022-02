In questo periodo non si fa altro che parlare della presuna crisi di matriomonio che vedrebbe coinvolti l’ex capitano della Roma, Francesco Totti e la showgirl Ilary Blasi. I due, secondo quanto ha riportato Dagospia negli scorsi giorni, starebbero vivendo una crisi di coppia, crisi che è stata apertamente smentita dallo stesso Totti. Ma in queste ore sta circolando un altro gossip su un’altra coppia dello spettacolo e dello sport italiano. Si tratta di una notizia davvero inaspettata.

Secondo quanto apprendiamo da Libero, che cita il settimanale Nuovo, pare che tra il portiere della nazionale e capitano del Parma, Gigi Buffon, e la bellissima conduttrice sportiva Ilaria D’Amico, ci sia aria di crisi. Al momento, dobbiamo precisare, questa notizia non è assolutamente confermata, ma i rumors parlano. I due non si farebbero vedere insieme da un pò di tempo: ovviamente bisogna mettere in conto anche i numerosi impegni lavorativi del capitano del Parma.

Il matrimonio che non arriva

“Dicono che Ilaria D’Amico sia stanca di attendere un matrimonio che non arriva mai” – così ha spiegato una collega. Infatti Buffon e la D’Amico non sono ancora sposati: lei comunque ha scelto di dedicarsi completamente alla famiglia, accettando comunque il fatto che il compagno molto spesso è lontano da casa per i suoi impegni con la squadra.

La D’Amico insomma sarebbe soltanto stanca di aspettare il giorno delle nozze, e per questo i due avrebbero deciso di concedersi un momento di pausa. Ma sarà vero? Come detto si tratta di rumors e anche qui una conferma in tal senso potrebbe arrivare soltanto dai diretti interessati, che potranno confermare o smentire la cosa.

La notizia in questione ha gioco forza provocato apprensione tra i tanti fan della coppia. Come si sa Gigi Buffon si è separato dall’ex moglie, Alena Seredova, con la quale ha raggiunto un accordo soprattutto per il bene dei figli David Lee e Louis Thomas. Insomma, un periodo davvero particolare per alcune coppie dello showbiz italiano.