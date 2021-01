Gianni Sperti viene accusato e si difende: "Non mi farò mai condizionare"

Gianni Sperti è da sempre uno dei punti fermi di “Uomini e Donne”. L’opinionista dice sempre quello che pensa, senza risparmiarsi mai e soprattutto senza farsi mai condizionare. Spesso la sua collega Tina Cipollari, attacca ferocemente Gemma Galgani ma Gianni non si lascia trascinare, dicendo la sua e complimentandosi a più riprese con Gemma.

Quando però l’operato della Galgani non va giù a Sperti, lui senza peli sulla lingua glielo fa presente. Nell’ultimo periodo, il “bersaglio” di Gianni è la dama Aurora Tropea. Tra Sperti e la Tropea non scorre buon sangue e ogni occasione è buona per litigare e attaccarsi a vicenda. L’opinionista reputa la dama falsa, una finta vittima, e Aurora non ci sta e replica alle accuse.

Spesso le scene che vanno in onda sono forti, dove si percepisce a tratti anche una sorta di accanimento nei riguardi della donna. Viene attaccata da tutti e da più fronti. Sulla questione Aurora, Gianni è stato attaccato sui social. Un utente ha scritto: “Ultimamente sei troppo aggressivo con lei“. L’opinionista ha così spiegato che lui non si fa condizionare.

Sperti ha affidato il suo sfogo ai social e attraverso il suo profilo Instagram ha fatto sapere: “Non mi farò mai condizionare dall’opinione altrui. Sempre coerente con il mio pensiero“. Parole chiare e dirette quelle di Gianni, il quale prosegue per la sua strada, non si lascia condizionare e soprattutto mantiene quello che è il suo pensiero sul conto di Aurora Tropea.

Insomma, Sperti si è difeso dall’accusa di essere troppo aggressivo con la Tropea. Spesso la donna reputa che l’opinionista non sia oggettivo, utilizzi due pesi e due misure e reputa tutto ciò che fa, sbagliato a prescindere. Le liti spesso sono molto accese, molto forti e Sperti si è sentito di rompere il silenzio per la prima volta, sulla questione.