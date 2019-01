Gianni Sperti stanco delle polemiche su eventuali interventi estetici, rivela tutta la verità

Dopo la consueta pausa natalizia, il programma “Uomini e Donne” è tornato su Canale 5, per la gioia dei tanti fan che aspettavano con trepidazione di seguire le storie delle varie dame e cavalieri. In molti, però, si sono meravigliati per l’enorme cambiamento di Gianni Sperti, storico opinionista del programma insieme a Tina Cipollari.

Sperti, infatti, ha deciso di tornare davanti alle telecamere senza barba e questo cambiamento di look ha innescato nei telespettatori un dubbio che ben presto si è sparso a macchia d’olio sul web: molti utenti, infatti, hanno iniziato a paventare l’ipotesi che l’opinionista si fosse sottoposto a interventi chirurgici, stravolgendo completamente il suo viso.

Fino a questo momento Sperti non ha mai commentato a riguardo, ma ora ha deciso di dire la sua con una storia nel suo profilo ufficiale di Instagram. Sembra proprio che l’ex ballerino abbia voluto mettere un punto alla vicenda, chiarendo una volta per tutte cosa ha provocato questo suo cambiamento di immagine.

Ecco tutta la verità di Gianni Sperti

“Altro che chirurgo! Tutto merito nostro!“, compare questa frase e una foto nella quale si vede l’opinionista sotto le mani esperte dei make-up artist dello studio Mediaset Titanus Elios. Sembra, quindi, che Sperti abbia rivelato il “barbatrucco” che si nascondeva dietro al suo misterioso cambio di look e cioè un sapiente lavoro di luci e ombre.

Alcuni utenti già storcono il naso davanti a questa spiegazione, dubbiosi del fatto che possa essere davvero questo l’unico e il solo motivo di un cambiamento così evidente. Altri, invece, sostengono che il trucco fatto da professionisti potrebbe trasformare i lineamenti del viso proprio come farebbe il bisturi.

Difficilmente Gianni parlerà di nuovo della questione, anche perché nelle prossime puntate sarà impegnato a commentare la situazione di Armando e Noel, rei di aver ingannato la redazione e per questo allontanati dal programma, e la scelta di Andrea Cerioli che non ha convinto per nulla l’opinionista.