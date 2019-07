Gianni Sperti spericolato in India: si sporge da un treno in corsa

Il celebre opinionista del dating show di Maria De Filippi “Uomini e Donne”, Gianni Sperti, sta facendo discutere molto il popolo degli internauti a causa di un’imprudenza di cui si è reso protagonista durante il suo recente viaggio in India, dove si è recato per scoprire le straordinarie bellezze della terra che diede i natali a Gandhi.

Sia il Trono Clssico che il Trono Over si sono conclusi, quindi l’opinionista ed ex ballerino si è concesso una meritata vacanza prima di ritornare negli studi Elios a settembre. L’ex marito di Paola Barale è sempre molto attivo sui social network, dove da giorni ormai condivide immagini del suo tour indiano, che lo ha portato a visitare diverse città, tra cui Varanasi, Bodhgaya e Agra.

Gianni Sperti spericolato in India

A far discutere il popolo dei social, e preoccupare non poco i fan del ballerino, è stata una sua recente Instagram Stories, dove lo si vede sporgersi da un treno in corsa; immagini sono inequivocabili, perché si vede Gianni aggrappato all’esterno di un vagone. Una cosa che se da un lato non è difficile vedere in India, dall’altro è altrettanto pericolosa e decisamente sconsigliato emularla.

Gianni appare divertito nell’aver fatto questo gesto da brivido, che commenta con l’hashtag “dovevofarlo”. Un gesto che però non sembra aver riscontrato l’assenso dei suoi fan, che anzi hanno rimproverato Gianni per la sua goliardata, che poteva avere delle conseguenze molto gravi. Preoccupazioni che attestano anche il grande seguito che l’ex ballerino ha tra il pubblico televisivo e nei social.

Solo qualche settimana fa, Gianni Sperti festeggiava il suo milione di follower su Instagram pubblicando uno scatto dove lo si vede senza veli, mettendo così in mostra un fisico mozzafiato. Sia Gianni che Tina Cipollari in passato sono stati pensantemente criticati per alcuni presunti ritocchini fatti sul viso.

Sperti è amatissimo dal pubblico di “Uomini e Donne”, dove se da un lato ha allacciato delle vere e significative amicizie con alcune dame del programma, come Ida Platano, dall’altro ha sviluppato delle vere e proprie antipatie per alcuni cavalieri, interessati più ad apparire che non a trovare davvero l’anima gemella.