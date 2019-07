Gianni Sperti, celebre coreografo ed opinionista del programma condotto da Maria De Filippi “Uomini e Donne“, dopo la foto shock scattata mentre si sporge da un treno in corsa, è tornato a far parlare di sé per alcune dichiarazioni fatte in un recente post condiviso sul suo profilo nel noto social network Instagram, dove sta raccontando giorno dopo giorno il suo tour estivo in India.

Chi va in India per la prima volta non può non vivere l’illuminante esperienza delll’immersione nelle acque del fiume Gange, cosa fatta anche da Gianni, che ha raccontato di aver incontrato in quel frangente una persona davvero speciale, la stessa che lo ha immortalato aggrappato ad un vagone di un treno in corsa.

La purificazione nel Gange di Gianni Sperti

Nel suo diario quotidiano di viaggio condiviso sul noto social di condivisioni d’immagini, l’ex marito di Paola Barale ha scritto: “In questo viaggio ho conosciuto un nuovo amico“, quindi ha proseguito dicendo che migliaia di persone si immergono nel Gange, per lavarsi con le acque di questo fiume per loro sacro.

Intorno al fiume si sviluppa la vita degli indiani, che lavano nelle acque del Gange anche i loro panni, ma a colpire l’opinionista è stata un’altra usanza, cioè quella della candela che gli abitanti del luogo usano appoggiare sull’acqua, un gesto fatto in omaggio alla sacralità delle sue acque.

Gianni, superate le sue paure, ha voluto vivere anche lui l’esperienza dell’immersione nelle acque del Gange per purificarsi, quindi ha raccontato di aver affidato alle sue acque la sua candela. Durante il suo viaggio, Gianni ha conosciuto un compagno di viaggio, Alex, autore di molti degli scatti in cui viene ritratto l’opinionista in India.

L’altra opinionista di “Uomini e Donne”, Tina Cipollari, non ha tardato a commentare le parole di Gianni su Instagram, scrivendo: “Purificati bene“, a cui si sono aggiunte frasi come: “Non ce la posso fare” ed ancora “In queste acque cristalline“. Battute ironiche che hanno trovato l’immediata replica di Sperti, che ha tenuto a precisare: “Più che altro mi sto disintossicando“.