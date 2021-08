Gianni Sperti si mostra in versione hot sui social e Roberto Alessi interviene: "Narciso"

Manca davvero poco all’inizio della nuova stagione di “Uomini e Donne”. Per fine di agosto sarà registrata la prima puntata e con ogni probabilità, a partire da metà settembre, il trash puro tornerà in onda. Tutti i suoi protagonisti sono stati confermati, tra questi gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari. I due sono ormai veterani in trasmissione, ma d’altronde squadra che vince non si cambia.

In attesa di tornare sul piccolo schermo, Gianni si sta rilassando tra tintarella, tempo trascorso con la famiglia e serate tra amici. Il ballerino però non ha mancato di dare scandalo e su Instagram, oltre a documentare la sua estate, ha anche postato uno scatto decisamente hot. Sperti appare con il suo fisico statuario in bella mostra così come il suo sedere. La foto ha lasciato tutti a bocca aperta.

Da un lato c’è stato chi ha apprezzato e dall’altro invece chi ha ritenuto che stavolta Sperti abbia davvero esagerato. Pubblicare uno scatto in cui si vede chiaramente il proprio lato B, non è buon gusto. Anche Roberto Alessi è intervenuto. Il direttore di Novella 2000 si è apertamente schierato dalla parte dell’opinionista di “Uomini e Donne”.

“Il mio amico Gianni Sperti mi diverte da matti, al massimo del narcisismo (che male non fa)“, queste le parole del giornalista. Alessi ha poi proseguito scherzando: “Sotto la foto ha scritto chi è il suo personal trainer e il fotografo. Passare gli indirizzi anche a me“. Dunque, Roberto ha chiesto a Sperti i numeri del suo personal trainer e del fotografo, per poterne magari approfittare.

Come detto, non solo commenti positivi per lo scatto postato dall’opinionista, ma anche detrattori che lo hanno aspramente criticato. Sicuramente Sperti va dritto per la sua strada e può contare sull’approvazione del suo amico Roberto Alessi. Gianni si sta godendo questi ultimi giorni di vacanza, prima di tornare al lavoro.