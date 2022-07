Gianni Sperti, nel futuro dell’opinionista c’è un nuovo programma: "Addio Uomini e Donne"

Ascolta questo articolo

Tutti conoscono in Italia il programma Uomini & Donne condotto da Maria De Filippi sulle reti Mediaset. Si tratta di un format molto seguito dagli italiani, che si appassionano molto alle storie che si creano tra i protagonisti. Dame e tronisti si corteggiano a vicenda, alla fine poi uno dei due fa il passo e decide se uscire o meno con l’altra metà. Non sempre le storie però continuano una volta che i concorrenti escono dalla trasmissione, diverse coppie sono scoppiate proprio nelle settimane successiva alla chiusura della loro avventura a U&D.

In questo periodo anche la trasmissione condotta da Maria De Filippi ha lasciato il palinsesto chiudendo i battenti per questa stagione, questo in modo da lasciare spazio alla programmazione estiva. Gli autori stanno decidendo come far ripartire la nuova stagione e i protagonisti che ci dovranno essere. In queste ore sono arrivate novità per quanto riguarda il noto opinionista della trasmissione, Gianni Sperti. Vediamo cosa sta accadendo.

Un nuovo programma?

Recentemente Gianni Sperti è stato protagonista di una disavventura che lui stesso ha racconato a mezzo social. Infatti l’opinionista si era recato in vacanza in Egitto ma all’arrivo in aeroporto a Il Cairo è stato perso il suo bagaglio, per cui ha dovuto affrontare mille peripezie prima di trovarlo all’interno del deposito dell’aeroporto.

“Ho aspettato quattro ore per avere un permesso per entrare nel deposito bagagli. Ho cercato e alla fine ce l’ho fatta. L’ho trovato! Posso finalmente iniziare più serenamente la mia vacanza” – così aveva scritto Gianni Sperti parlando ai fan della sua disavventura. Durante la vacanza visitando il museo de Il Cairo Sperti ha mandato una frecciatina a Gemma Galgani, che ha fatto infuriare quest’ultima. “Ho appena finito di visitare il museo della civiltà egiziana. Nel piano inferiore c’erano tantissime mummie ma non era consentito fotografarle. È stato impossibile non pensare a lei. Scusa Gemma” – queste erano state le parole di Sperti, a cui la Galgani aveva risposto.

Secondo indiscrezioni circolate in queste settimane, sia la Galgani che Sperti potrebbero lasciare la trasmissione Uomini & Donne per approdare a la Talpa. In pole position per il programma ci sarebbero proprio loro. Vedremo se queste indiscrezioni saranno confermate o meno e se Gianni Sperti avrà quindi un nuovo programma nella prossima stagione.