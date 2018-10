Gianni Sperti, l’opinionista di "Uomini e Donne" completamente nudo sui social

Gianni Sperti lascia per un attimo i panni di opinionista di Uomini e Donne e veste quelli di modello hot su Instagram: dopo Justine Mattera che nelle scorse settimane si è mostrata completamente nuda distesa in un prato ecco che anche il ballerino decide di farsi immortalare senza veli steso in un bosco. La foto ricorda moltissimo quel ‘breakfast in the park’ dell’ex moglie di Paolo Limiti ma i commenti che si leggono nella didascalia sono completamente diversi.

Un fisico da far invidia ai ragazzi e modelli 20enni, Gianni pare essere immerso nella natura selvaggia, disteso in un bosco ma con le gambe ben pronte a coprire le parti intime. Lo scatto bellissimo che ha immortalato l’opinionista di Queen Mary porta la firma del fotografo romano G-Kuks. “Follow your dreams. They know the way” ha scritto infatti Sperti nella didascalia della foto mentre un utente social, ironicamente, lo ha definito “Il bronzo di Cinecittà”.

“Questa immagine è un dipinto e il contenuto vale”, si legge ancora tra i tantissimi commenti alla foto di nudo di Gianni Sperti e non sono di certo mancati altri complimenti da parte dei tantissimi fan per lo scatto. Qualcuno, scherzando, ha voluto anche tirare in ballo la collega Tina Cipollari chiedendole di farsi fotografare nella stessa posa e non è detto che la stessa colga al balzo la proposta.

Logicamente in tanti complimenti positivi non poteva mancare la nota stonata di chi ha invece preferito commentare negativamente sia la posa che lo scatto dell’opinionista. “Bello ma un po’ esibizionista più adatto a un ragazzo che a un uomo” ha scritto qualcuno rivolgendosi a Gianni con toni molto pacati e gentili mentre c’è anche chi insinua che Photoshop ci abbia messo lo zampino e l’immagine sia stata ritoccata tantissimo.

Sul profilo Instagram del fotografo G-Kuks, autore dello scatto, ci sono altre foto dell’opinionista di Uomini e Donne in un contesto bucolico e più vestito rispetto alla precedente. Per lo meno in queste Gianni indossa una canottiera e un paio di jeans.