Gianni Sperti, la trasformazione lascia tutti di sasso: "Oddio, ma sembra Rihanna.."

Gianni Sperti è ormai conosciuto da tutti per il ruolo di opinionista del programma Uomini e donne, che ricopre ormai da quasi 20 anni. I suoi esordi nel mondo della tv risalgono invece alla fine degli anni 90, dove si esibiva come ballerino in numerose trasmissioni, come il celebre talent Amici di Maria De Filippi.

Negli ultimi tempi il popolo del web sembra essersi proprio scatenato nei suoi confronti, prendendolo di mira per il look sempre più stravagante sfoggiato nelle ultime edizioni del programma. Inoltre, pare decisamente lampante la presenza di qualche ritocchino sul volto, specialmente confrontando con vecchie foto: ecco cosa gli hanno detto.

I commenti ironici

L’ex marito di Paola Barale è finito negli ultimi tempi al centro di ironie sui social, dove viene messo in risalto il suo look stravagante e qualche ritocchino di troppo. Sul web sono diventati virali alcuni video in cui sono raccolti gli outfit più bizzarri dell’opinionista, oltre che acconciature decisamente temerarie.

Sicuramente all’ex ballerino non spaventano i cambiamenti, in passato è riuscito a passare con una certa nonchalance dal taglio con la frangetta, con il quale è stato accostato ironicamente a Rihanna, a quello totalmente rasato. Per non parlare dei vestiti stravaganti con i quali si presenta in trasmissione, dove sulla stessa falsariga delle acconciature alterna da una puntata all’altra abiti più casual a capi di abbigliamento più eleganti.

Sicuramente l’opinionista prenderà queste attenzioni del web con la sua solita e piacevole autoironia, al momento è impegnato in una tribolata vacanza in Egitto, dove più volte ha perso i bagagli. I fan del noto dating show sono in trepidante attesa che la trasmissione presto ricominci, così da poterne ammirare nuovamente il suo look mai banale. C’è da dire che nello studio c’è un altro noto personaggio più volte preso di mira per lo stesso motivo, cioè il cavaliere Armando Incarnato, con il quale l’opinionista gareggia per il primato della stravaganza.