Gianni Sperti innamorato alla follia, ha perso la testa per la famosissima: "Sono stati beccati insieme.

Gianni Sperti, il noto opinionista di Uomini e Donne, alla corte di Maria De Filippi da quasi 20 anni, è finito di recente al centro di clamorosi rumors di gossip. Salito alla ribalta alla fine degli anni 90′ grazie alle sue notevoli qualità di ballerino, che gli garantirono la partecipazione a numerosi programmi di canale 5, è noto anche per il matrimonio, poi finito, con Paola Barale.

L’ex ballerino avrebbe ora perso la testa per una bellissima donna dello spettacolo, la notizia aspetta solo la conferma dei diretti interessati. Si tratta di una donna molto avvenente, modella ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi, per la quale il volto noto di canale 5 starebbe facendo carte false: ecco di chi si tratta.

La nuova fiamma

Secondo rumors clamorosi, è probabile che a settembre Maria De Filippi debba fare a meno del suo noto opinionista per diversi mesi, in quanto si vocifera possa prendere parte al reality ‘La Talpa‘, una notizia, comunque, tutta da confermare. Per il momento l’ex ballerino sta facendo molto parlare di sè soprattutto per questo presunto flirt con la nota modella.

Secondo quanto si legge su Dagospia, Gianni Sperti sarebbe alle prese con un nuovo intrigo amoroso: “Si tratta di Cristina Buccino, modella ed ex naufraga dell’isola dei Famosi e professoressa dell’Eredità che pareva destinata ad una grande carriera, ma che invece é scomparsa dai radar”. In effetti, è da molto che la modella ha fatto perdere le tracce di sè dal panorama televisivo, ma rimane comunque molto attiva sui social, dove vanta ben 2,6 milioni di followers.

Per il momento si tratta solo di voci, in quanto i due non sono stati ancora avvistati insieme, ma chi sa che non decidano di uscire presto allo scoperto. Di recente Gianni Sperti ha confessato di aver vissuto una profonda crisi interiore, che lo ha spinto persino a cambiare credo, avvicinandosi in parte alla dottrina buddista. Forse un nuovo amore potrebbe spingerlo ulteriormente a ritrovarsi.