Gianni Sperti fuori di sé sui social: "Imbecilli, vergonatevi"

Gianni Sperti è noto al pubblico soprattutto per essere storico opinionista a “Uomini e Donne“. Il ballerino deve molto a Maria De Filippi e non lo ha mai nascosto e di recente è tornato al centro del gossip, a causa delle accuse mossegli dalla sua ex moglie, Paola Barale. Gianni ha risposto a Paola senza alimentare guerre, anche se ancora oggi non mancano le frecciatine.

In questo periodo duro e delicato per tutti, a causa del Coronavirus, anche Sperti ha seguito alla lettera le regole imposte dal Governo ed è rimasto a casa in uno stato di quarantena forzato. Di tanto in tanto ha tenuto alcune dirette Instagram, a volte anche con la sua amica e collega Tina Cipollari e proprio al social network, Gianni ha affidato il suo lungo sfogo.

Da qualche ora, circola in rete un video che mostra alcuni ragazzi che ballano e cantano per le strade di Milano, senza rispettare le regole del distanziamento sociale, con l’intento di festeggiare l’arrivo del 4 maggio e l’allentamento delle misure restrittive. Tali immagini, hanno scatenato l’ira di Gianni, il quale imbufalito si è scagliato come una furia contro questi ragazzi, attaccandoli pubblicamente su Instagram.

Senza peli sulla lingua, il ballerino ha dichiarato: “Ho visto un video di imbecilli, egoisti e irrispettosi che ballavano per strada. Vergognatevi!!!“. Senza mezzi termini, Gianni ha espresso il proprio parere, definendo questi ragazzi “imbecilli” e confessando che se fosse lui al Governo farebbe si che tutte quelle regioni con un alto tasso di contagiati, tornassero alla fase 1, così come tutte quelle in cui vi sono persone irresponsabili.

La parola “responsabilità” è il motto di Sperti in questa lotta contro il coronavirus, difatti, attraverso il lungo post pubblicato, Gianni ha confessato che nonostante la fase 2 abbia preso il via, preferisce comunque continuare a restare in casa e uscire esclusivamente per registrare “Uomini e Donne”. L’opinionista ne ha poi approfittato per invitare tutti i suoi followers a vivere in quarantena e uscire solo quando: “Il contagio si riduca a zero!“.

Infine si è detto felice per il ritorno di “Uomini e Donne” nella sua versione classica, rivelando: “Sono contento perché è stato come l’assaggio di un futuro ritorno alla nostra normalità…“. Difatti dal 4 maggio, tutti i protagonisti del trono over sono tornati nello studio, seppur orfano del proprio pubblico e dove finalmente è stata rivelata l’identità di Sirius, il giovane corteggiatore di Gemma.