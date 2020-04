Gianni Sperti fa un gioco su Instagram e Tina Cipollari lo provoca

Gianni Sperti e Tina Cipollari sono due dei volti più noti di “Uomini e Donne“. Nel talk show dei sentimenti, ideato e condotto da Maria De Filippi, ricoprono il ruolo di opinionisti e non perdono occasione per criticare o elogiare tronisti, corteggiatori, dame e cavalieri. Nella nuova formula di “Uomini e Donne” che sta andando in onda in questi giorni, ci sono anche loro.

Tina e Gianni però, nonostante in trasmissione abbiano spesso pareri contrastanti e non perdono occasione per litigare e punzecchiarsi a vicenda, nella vita sono grandi amici. Nessuno dei due ha mai nascosto l’affetto e la stima che li lega e in questi giorni di quarantena forzata per tutti, a causa del coronavirus, hanno dato vita ad alcune dirette Instagram nelle quali hanno riso, si sono divertiti e soprattutto hanno fatto ridere e divertire.

Gianni, nelle ultime ore ha deciso di fare il gioco delle domande e risposte con i suoi followers e così attraverso il proprio profilo Instagram, l’opinionista ha chiesto ai fan quale sarà la prima cosa che faranno una volta terminata la quarantena. In tanti hanno dichiarato che faranno un viaggio, chi invece ha asserito che si vedrà con gli amici, ma soprattutto al gioco ha partecipato un’ospite d’onore: Tina Cipollari.

.Tina, non ha perso occasione per provocare il suo amico e così alla domanda, ha risposto: “La prima cosa che farò è un’autocertificazione per venire a massacrarti…”. Da qui ha preso vita un siparietto davvero divertente, fatto di botta e risposta, tra i due protagonisti di “Uomini e Donne”. Gianni ha replicato: “Chi disprezza compra…“, commento accompagnato da tante faccine sorridenti.

I followers hanno molto gradito l’aneddoto e si sono divertiti insieme ai diretti protagonisti. Gianni è poi tornato serio e ha rivelato quale sarà la prima cosa che realmente farà una volta tornato libero. L’opinionista ha confessato che andrà a trovare la sua famiglia che gli manca molto: “Manca tanto anche a me…Questa è la cosa che farò io: tornare a Pulsano, abbracciare tutta la mia famiglia e passeggiare per le vie del mio paese”.