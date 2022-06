Gianni Sperti compie il grande passo proprio con Lui, l’amato Vip non si nasconde più

Ascolta questo articolo

Gianni Sperti è da tanti anni uno dei pilastri del noto dating show di Maria De Filippi, dove forma una splendida accoppiata insieme alla collega opinionista Tina Cipollari. I due sono ormai molto amici tanto da tenersi in contatto anche al di fuori degli studi televisivi di canale 5. Vista la loro grande popolarità, in merito alla loro vita privata si conosce quasi tutto.

Di recente sta facendo molto parlare una dichiarazione dell’ex ballerino Gianni Sperti, che si è lasciato andare ad un annuncio davvero inaspettato. Ha deciso finalmente di rivelare questa importante novità nella sua vita, fino ad ora nessuno ne era a conoscenza: ecco di cosa si tratta.

La confessione di Gianni Sperti

L’ex marito di Paola Barale è stato spesso al centro di numerosi chiacchericci in merito alla sua vita privata, perciò ha sempre preferito mantenere un certo riserbo per non alimentare ulteriori voci. Questa volta, però, ha deciso di fare uno strappo alla regola rivelando un fatto personale davvero incredibile.

Il noto opinionista, salito alla ribalta nel mondo dello spettacolo grazie alle sue doti di ballerino, ha condiviso sui suoi canali Instagram un post che ha lasciato tutti a bocca aperta. Si tratta di un tatuaggio che simboleggia il legame con Pasquale, un amico di vecchia data al quale l’ex ballerino sarebbe molto legato. Al punto che entrambi hanno preso questa importante decisione, cioè di rendere simbolicamente indelebile il loro legame incidendolo sulla loro pelle.

Gianni Sperti non ha però chiarito il reale significato di questo tatuaggio, limitandosi ad allegare al post una didasalia in cui c’è scritto “per sempre“, a rimarcare appunto la profondità del legame con l’amico. Sicuramente era già nota la grande sensibilità del noto opinionista, ma questo bellissimo gesto ha lasciato comunque tutti a bocca aperta. Sotto il post in questione, i suoi tanti fan gli hanno espresso tutta la loro stima.