Gianni Sperti ammette: "È cambiato qualcosa dentro di me"

Gianni Sperti tutti i pomeriggi, entra nelle case degli italiani grazie alla sua presenza fissa e costante nelle vesti di opinionista di “Uomini e Donne”. Sperti non ha peli sulla lingua e e non perde occasione per esprimere il suo pensiero sia ai protagonisti del trono over che a quelli del trono classico. E lo sa bene la dama Aurora Tropea.

Gianni però ha anche, esattamente come tutti noi, accusato il colpo della pandemia da Coronavirus e inevitabilmente questo ha avuto qualche effetto sull’opinionista. Il 2020 è stato un anno terribile per il mondo intero e sé nell’intimo ha falciato Gianni, quest’ultimo quando appare in video cerca di essere solare e spensierato proprio per regalare momenti di assoluta leggerezza agli italiani.

Attraverso un’intervista rilasciata al magazine di “Uomini e Donne”, Sperti si è confessato a cuore aperto manifestando tutte le sue paure e i suoi timori per questo periodo. Soprattutto questa seconda ondata di Coronavirus, ha lasciato delle consapevolezze negative all’opinionista, il quale pensa ai lavoratori in difficoltà e all’economia ormai in ginocchio, che non si sa se e quando si riprenderà.

“Sono preoccupato. Oggi, questa seconda chiusura, mi fa sentire meno propositivo. Questa nuova ondata mi sta spegnendo. Probabilmente è cambiato qualcosa anche dentro di me, forse questa paura di un futuro incerto mi ha fatto riflettere e pensare molto sulla mia vita“, ha dichiarato Gianni al magazine ufficiale del talk show.

Le ansie e le paure di Sperti accomunano ormai tutto il mondo, che si ritrova a fronteggiare la seconda ondata dell’emergenza Covid. L’opinionista ha poi parlato della sua vita privata e dopo sette anni vissuti da single, reputa che sia arrivato il momento giusto per avere una persona al suo fianco. “Forse la solitudine forzata e non voluta ha fatto riemergere in me, dopo sette lunghi anni da single, il desiderio di avere accanto una persona con cui continuare questo viaggio“, ha ammesso Sperti.