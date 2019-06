Gianni Sperti allontana le voci sul Grande Fratello Vip e rivela: "Voglio condurre in tv"

Uno dei volti più noti di “Uomini e Donne” è Gianni Sperti, che insieme alla vamp Tina Cipollari, occupa il ruolo di opinionista della trasmissione del dating show di Canale 5. Il ballerino è entrato nel cast del programma di Maria De Filippi all’inizio degli anni 2000, e da quel momento in poi non ha più abbandonato gli studi.

Nel suo curriculum, oltre a “U&D“, si leggono alcuni ruoli da opinionista a “La sai l’ultima?”, “Il grande bluff” e “Buona Domenica”, oltre ad aver fatto parte del reality show “La Talpa” nel 2005, uscendone vincitore contro Roberto Ciufoli, Beatrice Bocci e Paolo Vallesi. Dopo alcuni ruoli minori, Gianni Sperti ora sembra avere altri obbiettivi per il futuro.

Le parole di Gianni Sperti

Nell’intervista rilasciata a “Panorama“, l’opinionista ha voluto parlare del caso Sara Affi Fella aprendo anche una piccola parentesi sul “GF Vip 4“: “Ho trovato sconvolgente che abbia architettato tutto una ragazza di 21 anni e la complicità della famiglia. Ai tronisti dico sempre: ‘Non prendere in giro il pubblico perché l’etichetta vi resta attaccata a vita’. Grande Fratello Vip? Io non sono mai stato contattato”.

L’allontanamento delle voci sul Grande Fratello Vip potrebbero derivare dai suoi sogni futuri. Gianni Sperti infatti non nasconde di voler essere il protagonista di una trasmissione, svelando anche il possibile argomento: “Sogno la conduzione in tv: farei volentieri un programma sui viaggi”.

Successivamente Gianni Sperti parla anche delle voci sulla sua omosessualità, dichiarando che per lui non è una offesa o un deminutio. Tuttavia, ammette che anche se lo fosse non è un argomento che fa notizia, poiché gli outing non fanno più parlare. In seguito, sempre nella stessa intervista, dichiara di essere molto corteggiato sia da uomini che da donne.

Infine, resta molto restio a parlare della sua ex moglie Paola Barale, e confessa di essere molto felice dell’interesse dei suoi fan, ma alcune cose vorrebbe che certe cose rimanessero nella sua sfera privata.