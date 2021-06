Gianni Sperti accusato per un ritocchino di troppo ma lui sbotta: "Ma anche meno, grazie"

Lo abbiamo conosciuto nel ruolo di opinionista nel famoso dating show di “Queen Mary” e nel ruolo di marito di Paola Barale. Parliamo ovviamente di Gianni Sperti e della sua più che decennale esperienza a “Uomini e Donne”. In tutti questi anni di trasmissione i fan dello show hanno avuto modo di assistere a una serie di trasformazioni fisiche ed estetiche dell’opinionista.

Trasformazioni che vanno da una semplice acconciatura, forse un po’ stravagante, arrivando anche a bussare alla porta del chirurgo estetico. In realtà Gianni non ha mai tentato di nascondere che in passato ha chiesto aiuto al chirurgo plastico per tentare di ringiovanire un po’ il suo aspetto fisico.

Gianni Sperti, le accuse del web ma si difende: “Anche meno, grazie”

Qualche punturina qua e là per sentirsi meglio con se stessi insomma. Di recente l’ex della Barale ha pubblicato una foto proveniente da un book fotografico di un famoso fotografo. Nella foto si vede Gianni assumere una serie di pose e in particolar modo è stato uno scatto in particolare ad attrarre la curiosità del web.

In una foto in particolare infatti gli utenti di Instagram hanno iniziato ad accusare Sperti di essere ricorso, per l’ennesima volta, a un intervento di chirurgia, ma a questo giro l’opinionista non ci sta e risponde a tono, chiarendo una volta per tutte la questione.

Ecco infatti come ha risposto Gianni a tutti quei commenti che hanno insinuato di essere ricorso a filler: “Non avendo le siringhe portatili è impossibile che io abbia potuto fare un ritocchino tra uno scatto e l’altro. In quella foto ho una espressione diversa che a me piace. Capisco che ad alcuni possa non piacere ma anche meno, grazie“. Sembra dunque che quello strano effetto della foto sia stato solo il frutto di una posa che, a quanto pare, Gianni apprezza particolarmente.