Gianni Morandi, pericolo contagio da coronavirus: l’ultima foto postata agita i fan

A pochi giorni dall’emergenza sanitaria che ha investito a tappeto tutti i paesi del mondo, i fan di Gianni Morandi si sono uniti per provare a sensibilizzare il cantante sul pericolo di contagio da coronavirus 2019-nCoV che sta colpendo il pianeta. La preoccupazione dei seguaci di Gianni Morandi si è fatta pressante dopo che il 75enne bolognese ha condiviso un selfie sul proprio profilo personale di Instagram.

In un primo momento l’ultima immagine postata da Gianni Morandi, leggendario cantautore del panorama musicale italiano, ha destato lo stupore e la preoccupazione generale. Una foto realizzata sugli spalti dello stadio ha letteralmente allarmato i suoi 1,2 milioni di followers di Instagram.

Nella foto che sta calamitando l’attenzione dei suoi fan e dei media, l’artista è in compagnia di Takehiro Tomiyasu, noto difensore della squadra di calcio Bologna. Fin qui nulla di strano, se non fosse che il calciatore in questione è straniero e ha gli occhi a mandorla. Le origini del giocatore Takehiro Tomiyasu, infatti, hanno suscitato la preoccupazione dei seguaci di Gianni Morandi.

Molti dei suoi ammiratori, ingannati dagli occhi a mandorla del calciatore e senza neanche conoscere la sua vera nazionalità, hanno messo sull’attenti il cantante. Numerosi utenti di Instagram, preoccupati che il cantante possa contrarre il coronavirus se a stretto contatto con soggetti asiatici, hanno sottolineato che il giocatore del Bologna rappresenti per Morandi una vera e propria minaccia diretta.

“Attento al coronavirus”, hanno commentato così centinaia di supporters sotto l’ultima foto postata dal cantante. “Ma quello è giapponese, che c’entra con il coronavirus che si è diffuso in Cina?!”, fa giustamente notare un perspicace follower. Nel frattempo la foto ricordo con Takehiro Tomiyasu è già diventata virale sui principali social network e il buffo equivoco sta facendo il giro della rete, suscitando le critiche e l’indignazione degli antirazzisti.