Gianni Morandi, ospite a Villa Devoto: "Sono sempre stato affascinato dalla Sardegna"

Il protagonista indiscusso de L’isola di Pietro è Morandi ma non mancano le sorprese all’interno della serie tv come dimostrato dalla partecipazione di Christian Cocco nei panni dell’ispettore Pinna. Ci sono delle certezze nel cast e un esempio si ritrova nella persona di Caterina Murino che rappresenta un’altra delle novità della fiction.

L’isola di Pietro è sempre stata girata in Sardegna, una terra alla quale Gianni Morandi ha rivelato di essere particolarmente legato dopo le vacanze fatte con la moglie Anna. Si deve sottolineare l’organizzazione di un evento importante nella città di Cagliari, e precisamente a Villa Devoto. Sono stati ospiti Gianni Morandi, Christian Cocco e Caterina Murino che hanno avuto il piacere di incontrare il governatore Solinas e l’assessore al turismo Gianni Chessa.

Le parole rilasciate dal governatore della Sardegna e dall’assessore

La tematica principale è stata rivolta intorno al successo della terza stagione della serie L’isola di Pietro che ha dato una visibilità rilevante alla Sardegna. Si è trattato di un’opportunità importante per l’isola e nel corso della conferenza stampa sono state importanti le parole dei due rappresentanti.

L’assessore Chessa e il governatore Solinas hanno esaltato i risvolti positivi ottenuti dalla produzione della fiction definita come “una vetrina d’indotto economico per tanti soggetti“. Si è evidenziata la partecipazione di operatori, comparse e attori che hanno dato una collaborazione determinante allo sviluppo delle riprese.

Molti giovani ragazzi e ragazze hanno avuto la possibilità di lavorare nella serie tv in qualità di comparse, mettendosi a confronto con un’esperienza positiva che potrebbe aprire le porte al mondo dello spettacolo. È arrivato il momento delle dichiarazioni di Gianni Morandi che ha sottolineato il legame speciale instaurato con la Sardegna, attraverso queste parole che non lasciano alcun dubbio: “Sono sempre venuto in vacanza a Porto Cervo, Porto Rotondo, Stintino e Alghero“. L’artista emiliano ha continuato dicendo di essere particolarmente legato alla Sardegna. In particolare ha spiegato di essere rimasto sorpreso da un territorio interessante come Sulcis.