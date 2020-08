Gianni Morandi, la dedica per il compleanno del figlio Pietro emoziona il web

Gianni Morandi ha voluto scrivere un post per il figlio Pietro che ha compiuto 23 anni. Nel giorno del suo compleanno, ieri 9 agosto, Morandi ha pubblicato sulla sua pagina ufficiale Facebook una foto con relativa dedica che li ritrae, qualche anno fa, sorridenti in un momento di spensieratezza al mare.

Accompagnano la foto parole che hanno fatto emozionare il web, infatti il cantante di “Fatti mandare dalla mamma” ha scritto una dedica dal gusto malinconico e nostalgico, nella quale tutti i genitori si possono riconoscere: “Oggi è il compleanno di mio figlio Pietro.In un attimo è diventato un uomo, compie 23 anni ma questa foto mi sembra scattata l’altro ieri…Auguri Pietro, avanti così, conquista la tua vita!”.

Pietro, quarto figlio di Morandi, ha spento 23 candeline ed è nato quando il cantante di Monghidoro era sposato con Anna Dan. Tutti gli altri figli sono nati durante il primo matrimonio con Laura Efrikian, durato dal 1966 al 1979. Da questo amore sono venuti alla luce Marianna e Marco, purtroppo Serena, la loro prima figlia, non ce l’ha fatta ed è mancata poco dopo la sua nascita. La famiglia di Gianni Morandi è cresciuta molto, grazie all’arrivo dei 5 nipotini che sono diventati la felicità di nonno Gianni. Marianna, infatti, ha avuto 2 figli con il cantante Biagio Antonacci, mentre il fratello Marco 3.

La carriera di Pietro Morandi

Pietro Morandi si è lanciato nel panorama musicale italiano, il suo nome d’arte è Tredici Pietro, e da ormai un po’ di tempo ha intrapreso una carriera che gli sta regalando molte soddisfazioni, portandolo ad essere uno nei nomi più conosciuti del rap italiano.

Durante un’intervista al sito Fanpage.it nel 2019, quando uscì il suo album “Assurdo“, il rapper aveva dichiarato di non vedere di buon occhio una collaborazione con il padre, come invece piacerebbe molto a Morandi: “Lui vorrebbe, io no. Me l’ha chiesto, però io non posso fare un featuring con mio padre, dai, mi ammazzo la carriera, mi distruggo, inizia e finisce. Troppo facile e allo stesso tempo difficile“, rimane comunque il fatto che il padre apprezza molto la carriera del figlio.