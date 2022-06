Gianni Morandi, il devastante lutto che ha sconvolto la sua vita

Ascolta questo articolo

Tutti conoscono il cantante Gianni Morandi. Il noto artista italiano è una delle icone del nostro Paese ed è molto apprezzato dal grande pubblico, che non smette mai di amarlo. In questo periodo l’artista si è goduto il successo ottenuto al Festival di Sanremo 2022, dove si è classificato terzo con il suo brano “Apri tutte le porte”. Come si sa la vittoria è poi andata al duo Blanco-Mahmood, mentre Elisa si è classificata seconda. Morandi ha fatto però preoccupare per un incidente che gli è accaduto.

Come si ricorderà diversi mesi addietro il cantante si trovava nel giardino della sua abitazione e stava bruciando delle sterpaglie, quando all’improvviso è inciampato cadendo rovinosamente nel fuoco. Per proteggersi dalla caduta e soprattutto il volto dalle fiamme, l’artista ha usato una mano, che ha subito gravi ferite e ustioni. Per questo Morandi fu ricoverato per diverso tempo in ospedale per essere sottoposto alle cure del caso. Ma in queste ore è tornato alla ribalta un lutto che lo ha profondamente segnato, nel corso della sua vita Morandi ha infatti trascorso momenti molto particolari e dolorosi.

Il lutto

Gianni Morandi, prima che essere un bravo cantante tra i più apprezzati a livello nazionale e internazionale, è anche una persona molto sensibile. Per queto è amato da tutti gli italiani, per la sua semplicità e per il suo sorriso sempre stampato sul volto anche nei momenti più difficoltosi. Non tutti sanno che Morandi ha subito un gravissimo lutto.

Negli scorsi mesi Gianni ha ricordato l’amico scomparso Lucio Dalla, un altro artista tra i più famosi del panorama musicale italiani. Con Dalla, Morandi aveva un solido rapporto di amicizia e quel lutto lo ha colpito nel profondo, anche perchè la morte di Lucio Dalla ha segnato un momento molto particolare nella storia della musica italiana.

Durante una intervista a Silvia Toffanin nella trasmissione “Verissimo” Gianni Morandi ha raccontato il lutto che gli ha stravolto la vita. La figlia Serena morì infatti sei ore dopo la nascita. A quel tempo era legato alla sua prima moglie ed attrice Laura Efrikian, oggi invece è sposato con Anna Dan.