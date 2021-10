Oggi, su Canale 5, riparte , in seconda serata, L’Intervista, programma ideato e condotto da Maurizio Costanzo che torna a farci compagnia dopo la pausa forzata imposta dal protrarsi dell’emergenza sanitaria.

Il giornalista inaugura la nona edizione con Gianni Morandi, icona italiana della musica, famosissimo in tutto il mondo, con oltre 53 milioni di dischi venduti. Un uomo di cuore, Morandi, che non si è lasciato mai schiacciare, in tutti questi lunghi anni di carriera, dai momenti di crisi lavorativa e personale.

L’amore per Laura Efrikian e il dolore per la morte della figlia Serena

Gianni e Laura Efrikian aspettavano una figlia. Sarebbe stata la loro prima figlia. Laura doveva partorire a febbraio ma ci fu un anticipo. Lui stava partecipando a Canzonissima del ’66, che finiva il 6 gennaio ’67. Proprio la notte prima, Laura fu ricoverata d’urgenza e, purtroppo, la bambina ha vissuto solo 8 ore. Un grandissimo dolore per loro.

Gianni Morandi ha cominciato ad esibirsi in pubblico a soli 12 anni e soli 2 anni dopo, a 14 anni, ha fondato la sua prima band: “Gianni Morandi e il suo complesso”. A inizio anni 60 ha pubblicato il primo disco: “Andavo a 100 all’ora”, conoscendo la sua prima moglie, Laura Efrikian sul set di “In ginocchio da te”, affrontando con lei l’immenso dolore della scomparsa della sua prima figlia Serena, morta dopo appena 8 ore di vita.

L’amore per Anna Dan

Da ben 19 anni, accanto a Gianni c’è Anna Dan, con cui è sposato, una donna aperta, allegra, gentile che ha corteggiato strenuamente, al punto da ricevere un numero di telefono falso quando lui le chiese il contatto. Ma Morandi, senza demordere, si è presentato al suo ufficio perchè non rispondeva al telefono. Ha bussato alla porta, si sono fatti una risata insieme e finalmente sono andati a mangiare una pizza. Da allora sono inseparabili.

L’intervista di Maurizio Costanzo ha dato modo di ricordare lo show del 2022 “Uno di noi”, dove Gianni si presentò in mutande sul palco, pur di sfidare la concorrenza di Maria De Filippi su Canale 5. Tra le cose che lo hanno ferito di più, nella sua lunga carriera, l’accusa di aver assunto droga. Per quell’accusa, ovviamente falsa, l’amatissimo cantante italiano andò a finire su tutti i giornali e i telegiornali. Ricordiamo che Morandi è reduce di un incidente col fuoco, per cui è stato ricoverato 28 giorni, che poteva costargli la vita…un incidente che gli ha colpito mani, ginocchia, glutei e braccio.