Gianni Morandi dimesso dall’ospedale dopo le ustioni

Gianni Morandi è ricoverato dall’11 marzo all’ospedale Bufalini di Cesena a causa di un infortunio mentre bruciava delle sterpaglie nel giardino di casa, scivolando nelle fiamme. Sin da subito ha ricevuto l’affetto sia della moglie che dei suoi colleghi, e anche la squadra del Bologna, insieme al mister Siniša Mihajlović, rilascia un piccolo messaggio poi pubblicato sulle pagine social del cantante. Sui social invece è partito immediatamente l’hashtag “#èpiùduradelprevisto”, ove milioni di fan hanno voluto mostrare tutta la loro vicinanza a Gianni Morandi.

In una recente intervista a “il Resto del Carlino” Gianni Morandi si dichiara molto fortunato, siccome questo incidente poteva portare dei problemi ancora più gravi: “Mi sono attaccato con le mani a un ramo che bruciava pur di saltare fuori. La seconda cosa importante è che ho salvato la faccia. Col passare dei giorni mi spavento sempre di più. Perché mi rendo conto del rischio che ho corso e di quanto sono stato fortunato”.

Sempre al giornale ha aggiunto: “Ho avuto gravi bruciature a tutte e due le mani, alle ginocchia, un po’ al gluteo, poi una bruciatura nella schiena e nell’orecchio. Credo, più o meno, sul 15%. La mano sinistra, quella che fa gli accordi (alla chitarra, ndr), si muove abbastanza bene direi che è quasi recuperata. La mano destra in questo momento è piuttosto debole, dovrò fare molta fisioterapia, ci vorrà del tempo”.

Le attuali condizioni di Gianni Morandi

Nelle ultime ore l’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna ha rilasciato un comunicato, in cui rivela che il cantante è stato dimesso dall’ospedale Bufalini di Cesena nella mattinata del 7 aprile. Sempre come si può leggere in questa nota, le sue condizioni non preoccupano.

In merito a questa notizia Gianni Morandi non ha ancora rilasciato nessun commento, siccome l’ultimo post pubblicato su Instagram e Facebook e del 4 aprile ove fa gli auguri di buona Pasqua pubblicando una sua foto con l’uovo. Sicuramente però, essendo sempre molto attivo sui social, dovrebbe dare la buona notizia nelle prossime ore.