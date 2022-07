Gianni Morandi choc, fan senza parole: "Un colpo secco, io morto sul palco"

Ascolta questo articolo

Tutti conoscono il cantante Gianni Morandi. Il noto artista italiano è una delle icone del nostro Paese ed è molto apprezzato dal grande pubblico, che non smette mai di amarlo. In questo periodo l’artista si è goduto il successo ottenuto al Festival di Sanremo 2022, dove si è classificato terzo con il suo brano “Apri tutte le porte”. Come si sa la vittoria è poi andata al duo Blanco-Mahmood, mentre Elisa si è classificata seconda. Morandi ha fatto però preoccupare per un incidente che gli è accaduto.

Come si ricorderà diversi mesi addietro il cantante si trovava nel giardino della sua abitazione e stava bruciando delle sterpaglie, quando all’improvviso è inciampato cadendo rovinosamente nel fuoco. Per proteggersi dalla caduta e soprattutto il volto dalle fiamme, l’artista ha usato una mano, che ha subito gravi ferite e ustioni. Per questo Morandi fu ricoverato per un mese in ospedale in modo da essere sottoposto alle cure del caso. In occasione dei suoi 60 ann di carriera recentemente l’artista si è concesso in una lunga intervista al settimanale Oggi.

“Io morto sul palco”

Ad oggi Gianni Morandi si è ripreso dall’incidente che gli è capitato e porta ancora i segni di quella bruttissima caduta tra le fiamme. Nella sua vita lui ricorda con molto piacere l’incontro con Lorenzo Jovanotti, che a suo dire lo ha fatto in un certo senso ringiovanire. Morandi è stato infatti un artista capace di tenersi al passo con i tempi.

“Lorenzo per me è stato una botta di giovinezza” – così ha detto il cantante parlando al settimanale Oggi. Infatti quest’anno Morandi sarà presente in tutte le date del Jova Beach Party che si terrà nelle migliori spiagge italiane. Il palco per Morandi e come se fosse la sua casa, per questo ha espresso un suo pensiero sul come vorrebbe morire.

“Io vorrei morire sul palco, un colpo secco, magari!” – queste sono state le parole di Gianni Morandi a cui i fan hanno risposto in maniera incredula. Gianni non può fare a meno della musica nella sua vita e dopo l’incidente in giardino è tornato più forte che mai. “Mi immagino quando il telegiornale dirà: se n’è andato Gianni Morandi. E metteranno ‘Fatti mandare dalla mamma,’ Sdrammatizziamo” – così ha concluso scherzando Gianni Morandi.