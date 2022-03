Gianmaria rompe il silenzio e racconta come stanno le cose tra lui e Federica

Al GF Vip 6, le coppie formate sono state parecchie, alcune già scoppiate, altre sembra stiano vivendo a pieno il loro amore. Manule e Lulù, da quello che possiamo notare dai social sono più innamorati che mai, Alessandro e Sophie stessa cosa. In molti però, in questi giorni si sono chiesti che fine avessero fatto Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme.

La coppia partenopea, si è conosciuta all’interno del reality e dopo qualche ripensamento di Federica sembrava fosse sbocciato l’amore. Gianmaria infastidito perchè alcuni hanno messo in dubbio il fatto che stessero ancora insieme ha scritto un lungo post sui social: “Facciamo una cosa, così quelli che dicono cavolate si mettono l’anima in pace e la smettono di mettere ansie inutili a chiunque. […] Ho sempre detto anche quando ero al GF che purtroppo io non sono una persona estremamente social, anche se penso di esserlo il giusto in realtà, perché penso che in tutto nella vita ci voglia equilibrio, anche nell’uso di IG o di qualsiasi altro strumento social. Io e Fede proviamo a vederci ogni volta che riusciamo. Non prendiamo in giro nessuno ve lo assicuriamo”.

L’imprenditore partenopeo ha chiarito, per mettere a tacere ogni chiacchiera, che lui e Federica stanno ancora insieme. Ha affermato di non essere un tipo social e quindi di non mettere sempre la sua vita in pubblico. Ha continuato dicendo che cercano di vedersi appena possono e che non sprecano il loro tempo a fare foto ma a viversi.

Per ora quindi, scrive, che la loro storia sta andando bene e che non hanno mai preso in giro nessuno. Dichiara che se le cose dovessero andare male saranno i primi a comunicarlo.

Termina dicendo che ognuno vive le relazioni come meglio crede e che l’amore è molto di più che una storia su IG o un post.