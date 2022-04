Gianmaria Antinolfi commenta la rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè: "Lui ha altre priorità"

Sta facendo molto discutere la rottura avvenuta tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié avvenuta in questi giorni, una delle pochissime coppie nate nella casa della sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

L’ex vippone Gianmaria Antinolfi, in una intervista rilasciata su Instagram per “Casa Chi“, rivela che molto probabilmente Manuel avrebbe preso questa strada perché ha altre priorità nella vita. Oltre al sogno di partecipare ai “XIV Giochi paralimpici invernali” a Milano e Cortina d’Ampezzo dal 6 al 15 marzo 2026, il nuotatore starebbe lavorando duramente anche per poter ricominciare a camminare, ma per farlo ha bisogno di molta tranquillità.

L’intervista rilasciata da Gianmaria Antinolfi

Prima di dire la sua in merito a questa rottura, l’imprenditore sottolinea come abbia legato con entrambi i vipponi durante la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia. Però, soprattutto con Manuel ove aggiunge anche Aldo Montano, ammette di essersi lasciato molto andare durante la propria esperienza negli studi di Cinecittà ed entrambi hanno mostrato una certa vicinanza.

“Io quello che posso dire è che, conoscendo bene Manuel, quello che ho sempre detto di lui è che, per quanto possa essere importante l’amore Manuel ha altre priorità in questo momento nella vita“ afferma Gianmaria parlando della loro rottura: “Le Paralimpiadi che sta preparando, ma ancora più importante è poter ritornare un giorno a camminare e per poter fare questo percorso ha bisogno di tranquillità. Siccome io l’ho sentito Manuel posso supporre che per essere arrivato ad una decisione del genere è in un momento nel quale non è tranquillo”.

Si parla poi della sua storia d’amore con Federica Calemme, ove tra i due al momento le cose stanno andando meglio del previsto: “Io sono a Firenze in questo momento e Federica ha preso un treno per venire a cenare con me ieri sera a Firenze, per passare una serata insieme. In questo momento ho una consapevolezza diversa che mi permette di non aver paura”.