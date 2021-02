Gianmarco Saurino torna single: al capolinea la storia con la chef pugliese

Gianmarco Saurino è uno degli attori più amati e apprezzati di questo ultimo periodo: dopo il successo ottenuto con la prima stagione di “Doc – Nelle tue mani” al fianco di Luca Argentero, ora è sul set – e in onda su Rai Uno – con la sesta stagione di “Che Dio ci aiuti“, in cui veste da ormai tre anni i panni dell’avvocato Nico Santopaolo.

Quest’ultimo, dopo una relazione con Monica Giulietti (Diana Del Bufalo), sta per sposarsi con l’ex novizia Ginevra. Se sul set la sua vita sentimentale è piuttosto travagliata, anche nel suo privato le cose sono state rimesse in discussione: fino a poche settimane fa, infatti, Gianmarco era fidanzato con una misteriosa chef pugliese.

Di questa donna non è mai stata rivelata l’identità, ma era stata molto vicina all’attore in questi ultimi tre anni, spronandono anche a dare il meglio di sé nella sua carriera di attore. In questi ultimi giorni, però, qualcosa è cambiato e Saurino, in un’intervista, ha confessato di aver messo fine alla sua storia d’amore.

“Ho da poco interrotto una storia importante con una chef pugliese come me, conosciuta in un ristorante a Firenze“. Gianmarco si è sempre dimostrato molto riservato sulla sua vita privata e non ha mai parlato apertamente di questa relazione, pertanto non ha voluto fornire nemmeno ulteriori dettagli sulla separazione dalla donna.

Ora, l’attore è determinato a concentarsi sulla sua carriera, portando a termine le riprese di “Che Dio ci aiuti 6” e dedicandosi poi ad altri progetti professionali, tra cui anche la seconda stagione di “Doc – Nelle tue mani”. In entrambi i set, Gianmarco è affiancato da Pierpaolo Spollon, con il quale – come ha confessato lui stesso – ha instaurato un ottimo rapporto di amicizia, che i due hanno deciso di coltivare anche al di fuori dei set televisivi.