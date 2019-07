Gianmarco Onestini smentisce una possibile relazione con Erica Piamonte: "Sono single"

Gianmarco Onestini è stato uno dei concorrenti più chiacchierati della sedicesima edizione del Grande Fratello. Il fratello di Luca, inizialmente, sembrava avesse trovato anche una compagna all’interno della casa più spiata d’Italia, grazie alla sua amicizia con Ivana Icardi. Successivamente però il gieffino ha respinto le avance della bionda, rivelando di non provare nulla per lei.

Dopo la finale del Grande Fratello 16, Gianmarco Onestini ha iniziato ad avvicinarsi sempre di più a Erica Piamonte. I gossip di una presunta relazione tra i due è nata quando il ragazzo ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video in cui lascia intendere che alla fine si siano baciati. Nel corso di questi giorni poi sono state pubblicati sempre più scatti che li vedono protagonisti.

La smentita di Gianmarco Onestini

Sulla pagina Instagram del settimanale “Spy“, ideata dal giornalista Alfonso Signorini, possiamo leggere una piccola anticipazione dell’intervista rilasciata da Gianmarco sull’ultimo numero della rivista: “‘Sono single, voglio una ragazza che mi faccia battere il cuore’. L’intervista all’ex gieffino sul nuovo numero di “Spy”, da venerdì in edicola”.

Tra i due quindi, grazie a queste dichiarazioni rilasciate dall’ex concorrente del Grande Fratello, ci sarebbe solamente una forte amicizia nata durante il loro percorso negli studi di Cinecittà. Nelle ultime settimane questa presunta storia d’amore ha ricevuto numerose critiche. Per esempio Gaetano Arena, anch’esso ex concorrente del Grande Fratello, rivela sui social: “È palesemente una mossa mediatica per ottenere attenzioni e tutto questo per me è aberrante”.

Oltre alla presunta relazione con Gianmarco Onestini, la 30enne negli ultimi giorni è stata accostata anche a Taylor Mega, quest’ultima una delle ospiti del GF16. Il tutto è nato poiché entrambe si sono scambiati parole di grande affetto, oltre ad aver pubblicato alcune foto sui social network. Ma anche in questo caso dovrebbe esserci solamente una semplice amicizia.