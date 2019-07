Gianmarco Onestini parla di Francesca De André: "Non si poteva mai criticarla"

Un’esperienza tutto sommato positiva per Gianmarco Onestini quella all’interno della casa del “Grande Fratello 16”, reality show di canale 5 condotto da Barbara D’Urso insieme ai due opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. Il ragazzo, insieme a Gennaro Lillio, Daniele Dal Moro, Enrico Contarin e Martina Nasoni è riuscito a conquistare la finale classificandosi al terzo posto.

La sua avventura comunque non è stata tutta rosa e fiori. Infatti all’interno della casa ha attaccato più volte i comportamenti tenuti da Francesca De André nei confronti degli altri concorrenti presenti negli studi di Cinecittà e spesso non sono mancate delle parole molto dure da parte di entrambi.

L’intervista fatta a Gianmarco Onestini

L’ex concorrente del GF16, intervistato dal settimanale “Spy“, ha iniziato parlando della sorpresa fatta dal fratello mentre lui si trovava all’interno della casa: “Quando Luca è venuto fuori dalla casa col megafono mi è crollato un po’ il mondo addosso. Sentire la sua voce, era tanto che non ci sentivamo, è stato bellissimo. Ma non poterlo abbracciare né vedere mi aveva buttato nello sconforto”.

Successivamente parla anche di Francesca De André dichiarando che non si poteva mai criticarla perché si infiammava: “Ad esempio stava parlando con Gennaro, stavano litigando e con una sberla gli ha fatto volare via il piatto. Io ho portato via Gennaro perché era giusto così”. L’ex gieffino ha inoltre dichiarato di essere stato l’unico a dirle in faccia che giudicava le persone senza farsi prima un esame di coscienza.

Nella Casa del GF16, Gianmarco Onestini ha fatto parlare anche per la presunta relazione con Ivana Icardi, la sorella del calciatore dell’Inter. I due sembravano molto in sintonia, per questo motivo la gieffina decise di lasciare il suo fidanzato Luis Galesio per mettersi con Gianmarco. Tuttavia, quest’ultimo decise di respingere le avanche fatte da Ivana una volta che svelò i veri sentimenti che provava per lui. Onestini conclude affermando di non aver più sentito la Icardi, ma di aver ricevuto un messaggio da parte del suo ex fidanzato in cui si complimentava con lui.