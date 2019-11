Gianmarco Onestini eliminato dal "Gran Hermano Vip": la sua dichiarazione d’amore per Adara Molinero

Nelle ultime settimane i fratelli Onestini sono al centro del “gossip“. Prima Luca, a causa della sua mancata partecipazione a “Pechino Express” e le conseguenti polemiche e botta e risposta a distanza instaurati con Elenoire Casalegno, adesso è la volta di Gianmarco, il fratello minore, il quale ha partecipato al “Grande Fratello” spagnolo e ha instaurato un certo feeling con la modella Adara Molinero.

Gianmarco dopo aver vissuto l’esperienza italiana del “Grande Fratello“, è volato in Spagna per vivere quella spagnola e proprio dentro la casa ha instaurato un legame speciale con Adara. Fin qui tutto bene, se non fosse che lei è sposata e ha un bimbo di sei mesi. Gianmarco pare abbia perso la testa per lei e il feeling instaurato è stato sotto gli occhi di tutti.

Non sono mancate le critiche e le polemiche in merito al legame esistente tra i due giovani, nonostante Gianmarco non avesse espresso i suoi reali sentimenti, tutto lasciava presagire che si fosse invaghito della ragazza e così sono intervenuti l’ex tronista di “Uomini e Donne“, Fabio Colloricchio e la sua fidanzata, Violeta Mangrinan, per dire la loro.

Fabio e Violeta hanno aspramente criticato Gianmarco, non credendo per niente all’autenticità dei suoi sentimenti. Come sempre accade, in sua difesa però è intervenuto suo fratello Luca, ex tronista di “Uomini e Donne”. Adesso la faccenda si è arricchita di un nuovo capitolo, in quanto Gianmarco, eliminato dal reality show, ha espresso i suoi reali sentimenti.

Onestini, una volta approdato in studio, messo alle strette, ha confessato tra le lacrime, di essersi innamorato della Molinero. Anche questa volta è subito intervenuto suo fratello Luca, per difenderlo, e ospite in trasmissione, ha espresso al conduttore il suo dissenso, a causa dell’evidente difficoltà di Gianmarco.

Nello specifico Luca ha asserito: “E’ mio fratello e io non lo posso vedere così, non lo potete trattare così. Lo avete costretto. Non lo vedete come sta p***a tr**a“. Insomma anche in Spagna gli Onestini hanno dato spettacolo e chissà cosa ne penserà la Molinero una volta uscita dalla casa. I sentimenti di Gianmarco saranno corrisposti? O lei tornerà da suo marito e suo figlio? Ma soprattutto l’amore che Onestini asserisce di provare, è autentico? Non resta che tenere d’occhio la faccenda e attendere eventuali prossimi sviluppi.