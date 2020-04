Gianmarco Onestini criticato per il video in cui balla in un supermercato

Gianmarco Onestini, conosciuto in Italia per essere il fratello dell’ex tronista di “Uomini e Donne” Luca, ha partecipato ultimamente a “El tiempo del discuento“, lo spin off del “Gran Hermano Vip” in Spagna, diventando immediatamente il protagonista del reality show spagnolo grazie alla sua breve relazione con Adara Molinero.

La spagnola, che ha deciso di dire addio al proprio compagno per mettersi con Gianmarco Onestini, è stata lasciata propria dal giovane influencer. In un video pubblicato sui social Onestini dichiara di aver preso questa scelta dopo aver visto Adara mentre si scambia alcuni messaggi insieme ad altri ragazzi, e con uno di essi si è organizzato per uno appuntamento.

Le ultime critiche su Gianmarco Onestini

Ora Gianmarco Onestini è ritornato nuovamente nell’occhio del ciclone a causa del suo ultimo video pubblicato su Instagram. In questa circostanza possiamo vederlo mentre balla in un supermercato, con tanto di mascherina ma senza guanti, diventati obbligatori dopo le ultime restrizioni messe dal Governo Conte per arginare il Coronavirus.

Il web si è immediatamente scatenato su questo balletto di Gianmarco Onestini, dove in molti lo stanno accusando di aver fatto una leggerezza che poteva assolutamente evitare. Al momento non è arrivata ancora una sua risposta ufficiale, rendendo privato il suo profilo Instagram per evitare le ultime critiche piovute sul proprio account.

Ma ora, oltre ai fan, anche gli influencer si sono scatenati su questa vicenda del ballo di Onestini. Per esempio, l’ex gieffina Valentina Vignali, in una lunga storia di Instagram ha lanciato un duro attacco nei suoi confronti, invitando i suoi fan a non emulare un gesto così inutile: “Noi siamo str**zi che facciamo la fila due ore fuori dal supermercato e aspettiamo? Perché dentro c’è la gente che si fa i balletti da mettere su Instagram… C’è qualcosa che non quadra. Non ho parole, sono scioccata” .