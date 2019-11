Gianmarco Onestini, al "Gran Hermano Vip" si avvicina a una donna sposata: le critiche del web e le parole di Luca

Abbiamo avuto l’opportunità di conoscere Gianmarco Onestini grazie alla sua partecipazione al “Grande Fratello 16“, reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso insieme a Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. Il fratello di Luca si è classificato solamente al terzo posto, ottenendo però una gran approvazione da parte del pubblico.

Grazie alla forte attenzione mediatica ottenuta in Italia, Gianmarco Onestini è stato chiamato per partecipare alla versione spagnola del “Grande Fratello” in onda su “Telecinco” canale televisivo privato gestito dall’italiana “Mediaset España Comunicación”, società del “Gruppo Mediaset”.

Le critiche su Gianmarco Onestini dividono il web

Sin dai primi giorni, Gianmarco non è stato molto amato dal pubblico spagnolo del “Grande Fratello”. Neanche gli altri compagni in Casa hanno accettato la presenza del giovane, aggravando la sua situazione avvicinandosi sempre di più ad Adara Molinero.

Adara Molinero è sposata con Hugo Sierra, ed hanno anche un bambino piccolo di sei mesi. Proprio l’uomo sta avendo dei dubbi sul loro rapporto, poiché vede Adara sempre più vicina a Gianmarco Onestini. Come riporta “Isa e Chia“, Hugo ha rivelato: “Adara è molto confusa. Quando uscirà, si pentirà. Che passi il tempo, sarà il tempo a dirlo, però abbiamo una conversazione in sospeso”. Infine, accusa Gianmarco di essere uno stratega.

Luca Onestini prende le difese di Gianmarco

Sempre come riporta “Isa e Chia“, Luca ha spezzato una lancia a favore del fratello: “Durante questi giorni l’hanno accusato di essere seduttore e hanno mostrato video senza spiegare che i baci che si vedevano erano parte della prova settimanale per cui si davano per obbligo imposto dal ‘Gran Hermano’ per ottenere il presupposto necessario per fare la spesa. Questo è abbastanza grave visto che gli spettatori senza questa informazione hanno ricevuto un’informazione falsa”.

Successivamente parla delle voci che circolano su Gianmarco Onestini durante la sua partecipazione al “GF 16”, dichiarando che il fratello non è stato protagonista di nessuna storia d’amore all’interno della Casa, smentendo quindi le voci che lo etichettano come un playboy.