Gianmarco Onestini al GF16: arriva a sorpresa il commento di suo fratello Luca e l’osservazione a Iva Zanicchi

Tra i nuovi concorrenti del “Grande Fratello 16” spicca Gianmarco Onestini, bolognese classe 1996, fratello minore dell’ex tronista di “Uomini e donne” Luca Onestini. La grande emozione per il debutto televisivo di suo fratello Gianmarco, ha entusiasmato particolarmente l’ex tronista bolognese, che sui social network è apparso letteralmente euforico e su di giri.

Ieri sera Gianmarco Onestini, fratello minore del popolare ex tronista, si è infatti trovato alla sua prima esperienza televisiva in veste di concorrente del reality show Grande Fratello 16. Proprio durante il suo glorioso debutto in prima serata, è arrivata la benedizione dell’ex tronista che ha incoraggiato virtualmente il fratello.

L’avvenente Luca, che grazie al “Grande Fratello Vip 2” acquisì grande popolarità, da bravo fratello maggiore ha pubblicato una Instagram story, con la quale ha dedicato un pensiero al neo inquilino di Cinecittà, cogliendo la palla al balzo per fare dell’ironia sull’opinionista Iva Zanicchi. Preso dall’euforia, Luca Onestini ha commentato a caldo su Instagram: “Sappiamo già per chi fare il tifo, assolutamente”.

E mentre la goliardica Iva Zanicchi faceva apprezzamenti sul fisico di Gianmarco Onestini, l’ex tronista ha ironizzato sentenziando: “Iva è già innamorata di Gimbo, è incredibile”. Alludendo al fatto che la 79enne emiliana gradisca la bellezza di suo fratello. Condividendo uno scatto fotografico di Gianmarco, ha concluso così la sua Instagram story: “Siamo tutti con te”. Un incoraggiamento telegrafico ma coinciso.

Nel frattempo in rete, dove tutti lo stanno criticando aspramente per la sua partecipazione al reality di Canale 5, si spendono chiacchiere negative sul fatto che Gianmarco sia un personaggio alquanto anonimo e privo di doti artistiche. Oltre a disprezzare il cast selezionato dalla conduttrice Barbara D’Urso, in molti stanno bollando il 23enne bolognese come autentico raccomandato. Sembra proprio che “Onestini junior” sia destinato a non vedere neanche un raggio di sole, televisivamente parlando.