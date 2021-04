Gianluigi Martino contro la sua ex Valeria Marini: "La trovo fuori forma"

Nelle ultime settimane si è parlato molto della showgirl Valeria Marini che attualmente sta partecipando al reality spagnolo “Supervivientes” che corrispone al nostro programma Italiano “L’isola dei famosi”. Si è scagliato contro di lei con parole durissime il suo ex fidanzato, il manager televisivo Gianluigi Martino, salito alla ribalta del gossip tra il 2019 e 2020 proprio per la sua storia d’amore con la showgirl.

Non si è di certo risparmiato con le critiche a discapito della sua ex riportate su “Nuovo”. Ha dapprima confidato di aver guardato alcuni video del reality spagnolo e ha accusato la showgirl di non essere in perfetta forma fisica: “La trovo fuori forma. Alla prova peso a Supervivantes la bilancia segnava 84 kg” ha detto Martino e poi per rincarare la dose ha aggiunto:“Forse era l’amore che me la faceva vedere cosi”.

Guardando il reality non sarebbe l’unica frecciatina lanciata da Martino il quale ha notato la forte vicinanza che ha avuto la Marini con Gianmarco Onestini, fratello di Luca e a suo dire avrebbe preso un bel due di picche dal ragazzo, consigliando vivamente alla showgirl di non comportarsi come una ragazzina e di mostrarsi cosi ridicola davanti a tutti.

Inoltre Secondo quanto riportato nell’intervista, Martino ha aggiunto che la Marini avrebbe scelto di partecipare all’edizione spagnola in quanto la sua immagine attualmente sarebbe coperta dalla truffa che ha visto protagonista la mamma 83enne Gianna Orru’. Le Iene hanno ricostruito il caso e hanno scoperto che la signora Orru’ aveva affidato tutti i suoi risparmi al produttore cinematografico Giuseppe Milazzo Andreani, ma i soldi sarebbero spariti. Il caso è arrivato in tribunale dove il produttore è stato rinviato a giudizio per truffa aggravata.

La Marini ha avuto molti litigi con i partecipanti di Supervivientes, uno degli ultimi con Lara Sajen, il simbolo della comunità trans è stata accusata di essere troppo irruenta e di sbilanciare la positività dell’intero gruppo di naufraghi. Ben presto il litigio si è placato, la Marini ha dato un bacio in bocca alla Sajen, dando prova di pace fatta.