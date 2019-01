Gianluca Vacchi, il nuovo balletto travestito da Batman conquista il web. “Enjoy”

Un nuovo stacchetto esilarante quello di Gianluca Vacchi, questa volta in versione Batman. In poco tempo ha conquistato i suoi follower e il video ha fatto il giro della rete, in sole 21 ore dalla pubblicazione ha raggiunto quasi 3 milioni di visualizzazioni.

Si sa già da tempo che il signor Vacchi è una vera star dei social ma con questo filmato ha davvero superato se stesso. Il video è stato invaso da tantissimi commenti, tra questi anche alcune critiche soprattutto per il suo inglese molto italianizzato.

Ma la maggior parte degli utenti ha apprezzato il suo balletto che ha regalato tante risate ai suoi fan. Nel video si vede Gianluca Vacchi a bordo di un’apetta che andrebbe la Batmobile, scende e sentenzia con queste parole: “Anche i supereroi soffrono la crisi, così io devo cambiare la mia macchina, ma non il mio spirito! Enjoy!”.

Detto questo, sale sul bagagliaio ed improvvisa un balletto dei suoi. Poco dopo, nel video si vede Vacchi tornare a bordo di una Maserati, sempre travestito da eroe, ed esclama: “Scusate ho cambiato idea. Ciao! Enjoy!”.

Il video è davvero esilarante ed è stato pubblicato sul suo profilo Instagram. Gianluca Vacchi, attualmente è fidanzato con Sharon Fonseca, una modella ed influencer venezuelana con cui ha trascorso le feste natalizie a Cortina dopo un lungo e rilassante viaggio a New York.

Ma la sua residenza preferita, rimane la Florida, in particolare Miami, punto di ritrovo di tantissimi vip del mondo dello spettacolo e dello sport.