Gianluca Tornese di U&D e l’aneddoto su Mariano Catanzaro: "Ci siamo quasi presi a botte"

A quanto pare tra Gianluca Tornese e Mariano Catanzaro, ai tempi della loro partecipazione a “Uomini e Donne” nel 2014-2015, si sarebbe stata sfiorata una rissa molto pesante. A rivelarlo è lo stesso Gianluca in una recente intervista rilasciata alla trasmissione radiofonica condotta da Francesco Fredella sulle frequenze di RTL 102.5.

L’ex corteggiatore dichiara infatti di aver avuto dapprima una lite in studio con Mariano per poi essere proseguita nel dietro le quinte del dating show. I due avrebbero addirittura rotto due telecamere, ma i danni non sono stati pagati da loro ma direttamente da Maria De Filippi.

L’intervista di Gianluca Tornese

Secondo quanto raccontato da Tornese, tra loro sarebbe scoppia una lite molto accesa: “Ho litigato in studio con Mariano Catanzaro, ci siamo quasi presi a botte e dietro le quinte abbiamo spaccato due telecamere“. In questa intervista rilasciata da Fredella ci tiene a fare mea culpa, dal momento che certi comportamenti non sono mai tollerabili: “Certe cose non si fanno, ma corteggiavamo la stessa donna (Valentina Dallari n.d.r) e ci siamo fatti prendere la mano”. Su Mariano però tutt’oggi non sembra avere un parere positivo, accusandolo di essere un “morto di fama” per le sue dichiarazioni su Tommaso Zorzi.

Il danno apportato alle due telecamere durante la llite, come riportato dallo stesso Gianluca Tornese, sarebbe stato pagato da Maria De Filippi insieme alla sua redazione. Pensando invece al suo futuro ritiene che la sua esperienza più bella fatta sul piccolo schermo sia stata fatta durante la sua partecipazione a “La pupa e il secchione”, ammettendo però che parteciperebbe molto volentieri alla prossima edizione del “Grande Fratello Vip“.

Sui propri problemi di infertilità ammette di averne sofferto molto soprattutto nel primo periodo in cui è stato per circa un mese e mezzo in depressione senza voglia di fare nulla. Le cose fortunatamente però stanno migliorando con il passare del tempo e dopo essersi curato con gli antibiotici a causa dell’infezione sta migliorando la sua condizione di salute.