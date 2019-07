Giancarlo Magalli vittima di uno scherzo di Taylor Mega

Taylor Mega in questi giorni sta facendo parlare di sè a causa di alcune sue azioni postate sui social al limite della legalità. La nota influencer, infatti, ha chiesto ai suoi followers di scegliere quale azione compiere o a chi fare uno scherzo e poi ha assecondato la loro scelta. La prima vittima dell’ex naufraga de “L’isola dei famosi” è stato Giancarlo Magalli.

Taylor, in un post su Instagram, ha chiesto ai suoi followers di scegliere a chi fare uno scherzo telefonico tra Massimo Giletti e Giancarlo Magalli e il più votato è stato lo storico conduttore de “I fatti vostri”. L’influencer a questo punto gli ha telefonato per dirgli: “Sai chi mi ha chiesto di chiamarti? Sto c***o…”. Lo scherzo, però, non è piaciuto al presentatore che ha risposto seccato: “Fate queste cose come i bambini proprio…”.

Lo scherzo a Magalli è solo l’ultima bravata dell’influencer; nei giorni scorsi, infatti, Taylor Mega ha fatto un bagno in una fontana di Milano e per questo rischia una multa. Nello specifico ieri l’ex gieffina ha chiesto ai suoi followers se fosse meglio combattere il caldo con un bel gelato o con un bagno in una fontana e i suoi sostenitori hanno optato per la seconda opzione: così la Mega si è recata a Piazza Castello a Milano per fare il bagno nella fontana.

Tuttavia questo gesto potrebbe costarle una multa, perché fare il bagno nelle fontane pubbliche è un reato; anche i suoi sostenitori sui social le hanno fatto notare il suo comportamento sbagliato e sul web è scoppiata la polemica. L’anno scorso anche Aida Nizar aveva fatto il bagno in due fontane a Roma ed il gesto le costò una pesante multa.

Infine, ritornando a Taylor Mega, oltre ai bagni nelle fontane e agli scherzi telefonici postati sui social, in questi giorni circolano anche delle indiscrezioni sulla sua possibile presenza fissa nel cast di “Pomeriggio5“, che ripartirà a settembre; nella scorsa stagione del programma di Barbara D’Urso, infatti, l’influencer è stata spesso invitata come opinionista.