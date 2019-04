Giancarlo Magalli parla della fine della sua storia d’amore con la 22enne Giada Fusaro

Dopo alcuni rumors aventi per oggetto la possibile chiusura de I fatti Vostri, ma soprattutto dopo le estenuanti polemiche riguardanti l’infinita querelle che lo vede contrapporsi all’ex collega Adriana Volpe, il 71enne Giancarlo Magalli è tornato a far parlare di sé, questa volta per delle questioni sentimentali.

Come ammesso ai microfoni del settimanale Gente, il conduttore ha deciso di troncare la sua love story con la 22enne Giada Fusaro. Come da lui stesso dichiarato, la rottura era pressoché inevitabile. A contribuire a dirsi addio è stata l’evidente differenza d’età, un dettaglio che come sottolineato dal conduttore di viale Mazzini, ha fatto emergere anche degli stili di vita molti diversi.

I due si erano conosciuti proprio durante una trasmissione de I fatti Vostri, quando Giancarlo Magalli aveva invitato in studio la giovane campionessa di karate per raccontare delle molestie sessuali subite dal suo istruttore all’età di 12 anni.

Da quel momento è sbocciato tra di loro qualcosa che egli stesso ha definito “un’amicizia un po’ più affettuosa delle altre”. Ma la distanza generazionale non ha tardato a far capolino, mettendo a dura prova la continuazione della loro relazione. Così dopo l’ennesima videochiamata notturna, Giancarlo Magalli ha deciso che non era più il caso di andare avanti. Le loro abitudini troppo differenti, ma anche le allusioni legate alla differenza d’età erano diventate insostenibili. “Giada ne ha già passate tante, attaccarla perché frequenta un settantenne è veramente troppo”.

A fronte di questa scelta ponderata, Giancarlo Magalli non ha nessuna intenzione di sminuire il ruolo di Giada, una persona che continua a definire speciale. “Lei è così straordinaria che supererà anche questa” ha concluso il conduttore, che ha voluto ribadire che non ci sono rancori, anzi, spera che in futuro l’ex compagna possa effettivamente trovare un partner con il quale essere felice. “Le auguro il meglio e che riesca a trovare la persona giusta per lei” sono state le ultime parole rivolte a Giada.