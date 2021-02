Giancarlo Magalli lancia l’ennesima frecciatina ad Adriana Volpe

Ormai lo sanno tutti, i rapporti tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe sono sempre più tesi. Il conduttore della Rai non perde occasione per lanciare frecciatine contro la sua ex collega. I rapporti tra i due stanno raggiungendo livelli preoccupanti, al punto che sono in molti, ormai, a esserne stanchi. In una diretta su Instagram, Magalli ha lanciato l‘ennesima provocazione nei confronti della Volpe.

Nella diretta Instagram con Monica Leofreddi, i due hanno parlato di un’altra collega che ha lavorato per un po’ di tempo con Magalli, ovvero Stefania Orlando, attualmente una delle concorrenti del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini su canale 5. Proprio in questo programma la Orlando sta facendo un bel percorso al punto da farsi notare dai piani alti.

Si vocifera infatti che, in seguito alla sua esperienza, che le ha permesso di avere visibilità, Stefania Orlando possa prendere parte ad un programma o anche condurne uno, come già successo in precedenza con la collega Adriana Volpe. Se a Stefania Orlando, durante la diretta sul social, ha riservato soltanto belle parole, la stessa cosa non si può dire per Adriana Volpe.

Magalli afferma di non seguire la Orlando al “Grande Fratello Vip”, ma secondo lui il suo talento è sprecato per promozioni quali vendita di materassi e pensa che meriterebbe uno spazio maggiore. In seguito a queste belle parole riservate alla Orlando, fa da contraltare la sua frecciatina nei confronti di Adriana Volpe: “Anche lei è stata vittima sempre della stessa persona”.

La stessa Leofreddi, al sentire le parole pronunciate da Magalli, ha sorriso decidendo di non approfondire oltre. Insomma, Magalli continua con le sue solite frecciatine nei confronti della Volpe, la quale aveva affermato di essere in buoni rapporti con la Orlando. Chissà se Adriana Volpe risponderà alle parole di Magalli o preferirà fare voto di silenzio.