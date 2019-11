Giancarlo Magalli confessa un aneddoto sulla Lollobrigida: "Glielo feci vedere senza malizia"

Nella puntata di mercoledì 20 novembre del “Maurizio Costanzo Show“ è stato ospitato Giancarlo Magalli con la figlia Michela, avuta dalla sua prima moglie Valeria Donati. Durante la serata, il conduttore de “I fatti vostri” ha raccontato un episodio piuttosto ‘particolare’ di quando era piccolo e aveva incontrato Gina Lollobrigida sul set di un film.

Durante il dibattito in studio, il padrone di casa ha chiesto a Giancarlo Magalli che cosa avesse combinato con Gina Lollobrigida quando era piccolo. Magalli ha risposto dichiarando apertamente: “Frequentavo i set cinematografici assieme a mio padre dato che lui ci lavorava. Una volta i macchinisti mi dissero: ‘Vedi quella signora? Si chiama Gina. Vai a farle vedere il pisellino’. Io avevo solo quattro anni e, senza malizia, lo feci“.

Poi, il mattatore televisivo ha aggiunto che l’episodio che oggi sarebbe un po’ imbarazzante non aveva lasciato alcun ricordo nella memoria dell’affascinante Lollobrigida. A quel punto, sono scoppiate delle sonore risate da parte degli ospiti e del pubblico in studio.

Insomma, un racconto piuttosto “leggero” che nessuno si aspettava che potesse appartenere proprio a Giancarlo Magalli, visto il suo carattere scostante e un po’ puntiglioso. A quanto pare il conduttore de “I fatti vostri”, è riuscito a mostrare il lato di sé più scherzoso e divertente che aveva spesso tenuto un po’ nascosto.

Michela Magalli si confessa al Maurizio Costanzo Show

Il conduttore Maurizio Costanzo ha poi spostato l’attenzione su Michela Magalli, figlia del noto Giancarlo, chiedendole cosa vorrebbe fare da grande. La ragazza ha risposto che le piacerebbe creare un proprio brand di abbigliamento e di accessori perché non le piace essere considerata soltanto la figlia di un personaggio famoso.

La bella venticinquenne ha poi confessato che suo padre è geloso e all’antica e che non ha mai preso bene la sua professione d’influencer perché non lo considera un lavoro serio. Infine, il padrone di casa ha finito ironizzando con una battuta sul fatto che i giovani di oggi vogliono fare l’influcer per colpa di Chiara Ferragni.